Volvió a estar sobresaliente Bordalás, sereno y contundente. Y es que el jueves, en vísperas del último partido del año, acertó en prácticamente todo lo que dijo. Más claro, agua. El Valencia tiene que fichar y es algo que no se discute. Pero ya que el técnico mencionó a Anil y a Corona pero no a Lim, la cuestión ahora es quién convence al máximo accionista de lo importante que es aprovechar el inminente mercado. A tiro del cuarto puesto y sin esquivar públicamente por primera vez el sueño de la Champions, Bordalás se ha ganado que le hagan caso por cómo ha gestionado una plantilla escasa, golpeada por las lesiones y rematada por la Covid. Hay que escucharle, más aún si lo que está pidiendo no son «fichajes top». Le falta un central, pese a la resurrección de Diakhaby. Y clama al cielo la necesidad de un mediocentro. Con la operación salida en marcha y la pedrea de Ferran, es también momento de predicar con el ejemplo y demostrar hasta qué punto es o no cierto, tras el papelón con Cutrone, Oliva y Ferro de la temporada pasada, tanto que el consenso no es de cara a la galería como que hay trabajo adelantado. En este momento en el que con el tema del estadio se le han juntado los astros, volvería a ser de un obtuso galopante que Lim, cuyo crédito sigue a pesar de los últimos avances por los suelos, no le vea los beneficios a mejorar el equipo, incluso por egoísmo.

Bien pero con calma Tras siete años de abandono, mal harían las instituciones poniéndole a Meriton las cosas en bandeja de plata por unas diapositivas. Sin embargo, y teniendo en cuenta que administrativamente no ha habido ningún avance, con la segunda reunión por la reactivación de las obras y los beneficios urbanísticos, con o sin ATE, se demostró ayer que las dos partes, por fin, están hablando el mismo idioma. Otro paso adelante, a la espera de reunirse también con el Ayuntamiento, que confirma que nada de lo que ha pasado hasta la fecha ha sido en balde. Se viene un acuerdo y un estadio que no será ni el más justo ni el mejor pero con el que todos pueden salir ganando, incluidos el Valencia y la ciudad.