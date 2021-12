Faltó el canto de un duro. Y no solo porque fuese Hugo, tapándose la cara con la camiseta, quien acabase protagonizando la imagen del ‘Champiñazo’ con el que el Valencia CF se despidió de 2021.

Al equipo de Bordalás, un entrenador que ha sido la gran noticia del año, se le ven las imperfecciones en las malas y en las buenas. Ha sido una constante que los resultados pueden ocultar pero no maquillar. Ante el Espanyol controló el partido pero volvió a pecar de falta de oficio y contundencia.

Sobreponerse tanto a las deficiencias como a las adversidades que se han ido amontonando desde el arranque de temporada no es tarea fácil. Ya se sabía. Y acabar entre los cuatro primeros, desde luego, habría sido obrar el milagro tras un gran sprint final de año.

El paso atrás de la derrota, un jarro de agua fría antes de las uvas, no es más que la demostración de que el camino a Europa no será recto. Imposible que lo sea, menos aún si los fichajes que faltan no llegan. Refuerzos, como explicó el técnico, no solo para mejorar el nivel del once sino para aumentar la competencia dentro de la plantilla.

La gestión de los cambios, harto complicada, no fue la mejor ni sobró la gasolina. Tampoco ayudó la labor arbitral ni que el grifo continúe abierto en defensa. Pero tan cierto es que son muchas cosas como que, aun así, el objetivo está cerca. Falta, efectivamente, el canto de un duro. ¡Fichen!