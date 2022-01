Hacía falta alguien como Bordalás para liderar un proyecto sin «fichajes top», como él mismo ha dicho al volver a pedirlos. Fue por eso básicamente por lo que vino. Porque era el candidato idóneo para sacar petróleo y eso no hay duda de que se está consiguiendo, guste más o menos su propuesta. El Valencia no ha llegado a romper, encaja un porrón de goles y, sin entrar en lo de la falta de oficio, deja que desear con el balón en los pies. Pero aun así, con un rendimiento sostenido por encima de bajas y carencias, le ha faltado el canto de un duro para empezar el año en zona europea, incluso de Champions. Era un objetivo impensable en vista de todas las vicisitudes y aun así continúa estando a tiro. Siendo tan poco lo que pide sería un delito no dárselo. En especial teniendo en cuenta lo fina que es la línea que separa a los de arriba con los de la zona de nadie. Tan fina como lo fue la que separó la victoria de la derrota contra el Espanyol.

Valor y al toro En las antípodas del experto Bordalás está el prometedor Alessio. El técnico del futuro obligado a serlo del presente. Y qué presente tan difícil. Alessio llega del filial, lo mismo que Paco. Un míster preparado y con madera, también debutante en Primera División. Pero todavía con menos experiencia. Y aunque él ni pueda ni deba decirlo, con un enorme marrón encima. Desde el primer momento se sabe del peligro de quemarlo, pero las oportunidades llegan cuando llegan. Triunfar sin arrimarse al toro es imposible y, sin duda, este es su caso. En la hoja de ruta no estaba que dejase de ser interino de la noche a la mañana, pero Mendilibar dijo que no y ahí todo se precipitó. Sin dirección deportiva a la que recurrir, en aquel momento no había mucha hoja de ruta más. Ni había color entre improvisar o apostar por un chaval de la casa bendecido por la grada, si bien la decisión en el Consejo no se tomó por unanimidad ni tampoco antes de que Quico entrase al vestuario para que fuesen los futbolistas quienes tomasen la palabra. La salvación va más allá del banquillo. Y solo hay una manera de hacerlo: apostando por los que de verdad creen. Alessio es uno de ellos.