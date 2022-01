El Valencia necesita fichajes. Es tan evidente como que ya estamos en 2022. Lo repite día sí y día también Bordalás (en público y en privado), lo exige la afición y lo necesita al propio equipo. Hay un dato que resume perfectamente la falta de equilibrio de la plantilla. Hugo Guillamón no juega de mediocentro en LaLiga desde el pasado mes de noviembre. Bordalás se ha visto obligado a renunciar a su medio del campo titular y parchear la defensa cuando han llegado las bajas en forma de lesión, sanción o ahora Covid. Es la teoría de la manta. Para cubrirse hasta la cabeza hay que destaparse los pies. Y así una jornada detrás de otra. Y así, un año y medio. Además, Bordalás ha introducido otro elemento clave en la que para mí fue su gran reflexión de la rueda de prensa post-partido. Hay titulares que sienten que no tienen competencia en el banquillo y se están acomodando. Ojo al recado. Los fichajes del central y del mediocentro ya tardan. Tienen que venir cuanto antes. Si es hoy mejor que mañana porque este mes es terrorífico contra el Madrid, Sevilla, Atlético, Real Sociedad y la Copa de por medio. Va ser en plena cuesta de enero cuando Bordalás necesite refuerzos de verdad. Quizás después ya no sean tan importantes. Eso mismo pasó la temporada pasada. El equipo cayó eliminado en Copa el 27 de enero y los fichajes (por decirlo de alguna manera) llegaron sobre la bocina el 1 de febrero cuando el equipo solo jugaba de domingo a domingo. ¡Fichajes ya! Y que sumen. No valen Ferros, Cutrones y Olivas.

Racic y Maxi En la última media hora contra el Espanyol yo y alguno que no soy yo echamos de menos a Racic. El equipo se caía y necesitaba su físico. Su capricho del Derbi (autoexpulsión) salió caro. Y la última. Alderete lleva dos goles de ‘9’. Los mismos que Maxi y Marcos André. Ahora mismo, y por duro que parezca, Omar es el mejor delantero centro del equipo.