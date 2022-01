Hoy, día tres, se abre el mercado de invierno, con más de la mitad de la jornada 19 finiquitada. Un sinsentido en consonancia con lo que ocurre en verano, cuando se sigue fichando con LaLiga en marcha. Aunque este lunes serán pocos los clubes que den de alta a jugadores nuevos, bien porque no tienen o como el Barça con Ferran porque no pueden, se trata de un detalle del que el fútbol español sale mal parado. Es ilógico, aunque no tanto como lo está siendo la patada hacia adelante con la actual ola de contagios en los vestuarios.

Más allá de si se adultera o no la competición, circunstancia que da para otro debate, el producto es indudable que se debilita. Tal como están las cosas, recién llegado un socio como CVC para reforzarlo, sería conveniente hacer una reflexión profunda sobre cómo un espectáculo puede serlo cuando tiene prácticamente a un centenar de sus artistas en fuera de juego. Fichajes Entre los clubes que no van a dar de alta fichajes este lunes siguen los valencianos. Todos llegan tarde porque, con la boca más o menos pequeña, los cuatro van detrás de refuerzos. Los necesita el Valencia, sin noticias del central y para más inri a sabiendas de que Wakaso no estaría hasta después de la Copa de África. Los está buscando el Levante, que puede verse en cualquier momento en la tesitura de dar la salvación por imposible y al que se le une que al frente de la dirección deportiva está un Quico que demuestra no estar fino. Hasta el Villarreal, quien mejor hizo los deberes, sigue abierto a mejorar. Como todos los años, se trata de un mercado que se presenta pobre, sobre todo para quien no tiene trabajo adelantado, en cuyo caso hay que añadir que se presenta también caro. Hay ejemplos de refuerzos invernales que han funcionado y todo lo contrario, pero al final, además del de la cuesta, enero termina siendo el mes de la prueba del algodón para calibrar a los equipos y sus propósitos: los que quieren arreglarse, los que quieren mejorar y los que se dan con un canto en los dientes con tal de quedarse como están... Aunque algunas cosas se intuyen, está por verse en las próximas semanas si el algodón engaña o no.