Quico no es un Dios y además ya tiene quien le escriba editoriales glosando su figura ahora que es cuando menos se lo merece. Sin embargo, tampoco es un demonio ni ha puesto en marcha la actual deriva autodestructiva a propósito. El presidente del Levante UD, el mejor de la historia, es una persona que está muy tocada. Alguien que por primera vez y por encima de su orgullo admite sus errores. Y alguien que ayer, aun valorando que diese la cara cuando le acusaban de haber dejado solos y en una encerrona a los jugadores, debió ahorrarse la peor comparecencia de su mandato. Quico, que lo hizo con la boca pequeña, sabe que está para dimitir. Pero sabe también que no es lo pertinente ahora, y eso que se expone al riesgo de acabar haciéndolo por la gatera después. En este momento solo tiene dos salidas, ambas urgentes: o hace un cambio de modelo y estrategia, pero de verdad, o comienza a preparar el relevo y se hace a un lado. Esto último es lo que hizo este martes Javi Vich, quien ha sido su mano derecha y cuya salida le pone más en el foco. A Quico, que encima ha pagado locuras en comisiones, sueldos y traspasos, le ha explotado en la cara la gestión deportiva. Y la culpa es suya por haber ejercido de presidente, director general, secretario técnico y utilero.

Proyecto de ascenso

El ejecutivo que salvó de la quiebra al club con el dinero de la TV y los traspasos se ha convertido en un presidente futbolero en el sentido casposo de la palabra. Ese ha sido el principio de lo que puede ser el fin de una era con independencia de un descenso que se antoja inevitable. Pese al déficit presentado en la Junta, la realidad es que el Levante es un club financieramente robusto y con la deuda controlada, lo que tiene que ser la base para que desde ya se empiece a construir un proyecto sólido y enfocado a volver a Primera lo antes posible. No es serio seguir sin dirección deportiva ni estar quemando a un técnico como Alessio que todo el mundo sabe que es un proyecto pero no una realidad. Y no lo fue tampoco empezar con Paco con las dudas que había ni seguir con Pereira sin respaldo. El Levante necesita unión pero que sea de verdad.