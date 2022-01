Me cuesta sinceramente creer. Hago un esfuerzo supino por intentar hacerlo pero mi ateísmo hacia este Levante ha llegado a sus topes. Pensar en poder ganar al Mallorca es posible, incluso en términos de probabilidad no debe ser una hazaña inalcanzable, pero ahora mismo hay que tener un fervor desmesurado para poder pensar en que este equipo pueda doblegar a su rival.

La necesaria comparecencia de Quico Catalán de esta semana expandió un mensaje de que la responsabilidad debe estar compartida, de que no se puede dejar al equipo solo y que esta plantilla, guste más o menos, es la única que pueda salvar el barco por muy hundido que esté. En esto último no le falta razón, pero sí es verdad que esa plantilla está compuesta por futbolistas que en su mayoría han sido malcriados, sobrevalorados y ensalzados muy por encima de lo que son por el actual Consejo. La gestión de estos doce años de Quico ha sido brillante en muchos momentos, pero la decadencia en este tramo final es evidente. Muchos errores y pocos aciertos que han dejado al club en la deriva deportiva y a punto de abandonar una élite que se estaba convirtiendo en una bendita costumbre.

El mensaje del presidente volvió a evidenciar falta de autocrítica y un fondo sin poso. Sí, se admitieron errores, pero de un modo sibilino y recordando hitos y gestas del pasado que ahora no valen. Aunque el sentimiento levantinista está fuera de toda duda, las palabras del mandatario granota ya no tienen el calado de antaño porque la afición está exhausta, triste, impotente y sobre todo cansada de promesas que no se están cumpliendo. Llevamos seis meses de competición y las actitudes y acciones dentro del campo y de los despachos han sido siempre las mismas aunque de cara a la galería las palabras sean otras. La gente del Levante siempre va a estar con su equipo y no es necesario que se le recuerde. Estos años en Primera han traído consigo un aumento de una masa social que sólo ha visto al Levante entre los grandes. Otro sector, el de toda la vida, seguro que recuerda los largos peregrinajes por las extintas categorías de la Tercera División y de la Segunda División B. A ellos principalmente no hay que explicarles lo que han de hacer, porque ellos, más que nadie, ya saben que es sufrir por un equipo que parecía abocado a estar eternamente en el lado oscuro.

Si Quico aprueba su particular examen a final de temporada será un aprobado particular porque a nivel general, el suspenso será rotundo pase lo que pase en mayo. Aunque no sienta que el respaldo se le ha ido, la erosión es evidente, y ojalá que no, no ganar mañana al Mallorca, puede abrir una caja de Pandora inédita desde hace años en contra de su figura. En todo este período se abre además otro frente, el de la planificación. Sigue chocando el hecho de que no haya una estructura deportiva. El futuro del Levante no puede continuar encomendado a direcciones presidenciales, trabajos interinos de técnicos y la decisión final de Alessio Lisci. El joven entrenador ha llegado al puesto de responsable del primer equipo en el peor momento, quemando etapas excesivamente rápido y con el riesgo de poder inmolarse. Esta indefinición lleva el proyecto, si es que lo hay, a un camino incierto, ya no tan sólo en el presente, sino sobre todo de cara a lo que puedan ser las próximas campañas. El Levante ahora mismo no se puede dar el lujo de transitar sin saber bien lo que quiere y debe optimizar y corregir esas decisiones que en verano no se tomaron después de encomendarse a una dirección deportiva que dejó un `overbooking´ de plantilla, que dio continuidad a Paco López sin confiar en él o que impulsó la llegada de Pereira con un riesgo muy alto para la realidad en la que se estaba moviendo el equipo. Muchos debes, muchos lastres y muchas cosas que cambiar.

Apoyar siempre, pero decisiones y cambios estructurales también son necesarios. Es obligación de todos por el bien del Levante.