Cuando suena el cuerno todo el ejército acude presto a la llamada para comenzar la batalla. Casi todavía con el roscón de Reyes todavía en la boca solo con pegar un vistazo en redes y demás sitios afines ya podía encontrar toda la obra y gracia de Hernández Hernández perjudicando al Real Madrid. Y no solo eso, DNI, domicilio, número de talla de pie... Todo absolutamente todo. Por si no lo saben el colegiado canario será el encargado de arbitrar el Madrid - Valencia del sábado. Ya antes de la visita al Camp Nou se me ocurrió pedirle a Gil Manzano simplemente que no la liara... pues bien, todos nos recordaremos penalti de Gayà y cómo terminó el partido. La batalla en el Bernabéu será más cruenta y encima con el título en juego, no vaya a ser que se le ocurra al Valencia asaltar Madrid y dejar que se acerque el Sevilla. Luego es fácil señalar lloros y quejas a posteriori, pero a 48 horas del partido una parte ya estaba hablando del árbitro. Mire, usted por dónde.