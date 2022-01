Los que estudiamos latín teníamos a este dicho como uno de los más claros, y luego, al devenir abogado, me pareció aún más evidente. La ley es dura pero es la ley. O los reglamentos en este caso, pero es lo mismo, ya que se trata de regular la convivencia, sea la social en general o la deportiva, en particular.

En España hemos tenido a Xavi Hernández quejándose de que el partido que iba a jugar la semana pasada contra el Mallorca no se suspendiera indicando que era, textualmente, «una locura» o que «no tenía ningún sentido». Esto, antes de que se celebrara el choque, pero después, al haber ganado, ya no hubo ningún tipo de comentarios...

El Bayern de Múnich jugó hace un par de días contra el Borussia Mönchengladbach, en casa, y perdió por 1-2. El Barcelona tenía 14 bajas, de ellas ocho por covid y, casualmente, a los bávaros les faltaron también 14 jugadores, con ocho por la pandemia. Unos ganaron y otros perdieron, pero los primeros se quejaron, llamando «locura» a unas reglas que son obvias y han sido aprobadas por todos los equipos.

Los segundos han perdido pero no se han quejado, salvo una petición previa que hicieron a la Bundesliga por aplazar el partido, y que no fue aceptada. Así, jugaron y no puntuaron, pero siguen adelante. El problema es que, quizá, el Bayern va primero sobrado y el Barcelona está sufriendo por entrar entre los cuatro primeros, ya que hay varios equipos que pelean por esas posiciones.

Sí, la ley es dura pero hay que cumplirla, como manifestaron tanto el entrenador del Real Madrid como el del Levante. Y no puede ser menos. Sabemos que esta situación es ilógica y que no son solo lesiones o sanciones las que hacen que algunos jugadores no puedan estar disponibles pero, como las reglas son lo que son, hay que adaptarse al momento en el que nos encontramos.

Algunos querrán ir a mayor velocidad en las autopistas, como justamente en Alemania, donde no hay restricción, o querrían tener varias mujeres, lo que se permite en los países musulmanes o, incluso, pagar menos impuestos, como en algunos cantones suizos, pero no nos lamentemos, sino que sigamos con lo que hay. No es conformismo, sino vivir en sociedad.

En Francia, por ejemplo, la Liga quiere que se sancione más duramente a los jugadores que protesten en exceso, para evitar que las normas que aplica el árbitro siempre se contesten. De esa forma, dicen, se evitarán fricciones en los campos. Otra vez, reglas que hay que cumplir y que, ahora, quieren que tengan más penas los infractores.

Y, no podíamos finalizar sin el show que se está viviendo en Australia, del que, a la hora de escribir, no conocemos aún si habrá fumata bianca para el serbio Djokovic, o se tendrá que marchar a casa sin disputar el Open de Australia. La ley de aquel país dispone que no se puede entrar al mismo sin cumplir unas normas pero los organizadores del torneo parece que no avisaron al balcánico (como a otras dos docenas de tenistas) de un cambio legal.

Sea como sea, si no cumple con los criterios, Djokovic no podrá jugar para sumar su 21 del Grand Slam y no puede, como lo hacen su padre y sus compatriotas, apelar a un contubernio contra él. Dura lex, sed lex, drug Novak... Y mientras esperamos el desenlace, recomiendo un libro del cineasta José Luis Garci, ‘Querer de cine’, que encantará a quienes les apasiona el séptimo arte y también a los otros. Cuídense y a por el maldito virus.