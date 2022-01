No seré yo quien diga que Aridane y Wakaso son los mejores refuerzos posibles para el Valencia dentro de las limitaciones económicas del club, es discutible, pero son los que propuso Bordalás y merecían un esfuerzo económico más grande por parte de la propiedad. El mercado está bloqueado por la diferencia de criterios entre el técnico y el club y el único y gran perjudicado es el Valencia.

El problema es que el club no le ha ofrecido nada mejor. O mejor dicho, nada que le satisfaga. Se busca un central y un mediocentro desde septiembre. ¿Por qué no hemos llegado a enero con una lista con una primera opción, una segunda, una tercera, una cuarta o una quinta? El problema es que el club no tiene dirección deportiva ni da la sensación de haber trabajado el mercado.

El problema es que pasan los días y el club empieza a quedarse «atrás» como temía Bordalás. Fichó el Barcelona, el Sevilla, la Real Sociedad... Le toca al Valencia. El problema es que fichar sin consenso no sirve de nada.