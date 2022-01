Quince preguntas en la rueda de prensa de Bordalás y todas relacionadas con las desavenencias entre el técnico y la propiedad por el mercado de fichajes, el ‘caso Wass’ y la reunión con Peter Lim que nunca llega. Solo la última pregunta y por respeto al Atlético Baleares giró en torno a la Copa. Un circo a la altura de Meriton. Bordalás no se merece el trato de la propiedad en materia de fichajes. Tampoco es justo que el técnico se coma el marrón de las explicaciones, pero es que en este club nunca habla nadie. Bastante hizo Bordalás con no echar más leña al fuego y evitar el incendio que por ejemplo sí creó Javi Gracia hace solo un año. Bordalás no fue a la guerra con Meriton, pero reconoció las «discrepancias» y dejó entrever su frustración. ¿Fichajes? «No pido jugadores top». ¿Wass? «No soy el dueño del club». ¿Lim? «Yo no convoco reuniones». Le recordé en mi pregunta a Bordalás que Barça, Sevilla y Real ya han fichado. Su respuesta fue decirme que Alavés y Getafe también... Está muy decepcionado, pero ayer se mordió la lengua. Ayer demostró querer más al Valencia que muchos.