El mercado de fichajes del Valencia cada día que pasa tiene peor pinta. Al mismo tiempo que el club pide formalmente la cesión a la Roma de Diawara, Bordalás asegura que no le consta que sea el mediocentro elegido. ¿Qué puede salir mal? Todo. ¿Qué habrá pensado Diawara cuando haya leído o escuchado las declaraciones? Si yo estuviera en su lugar me lo pensaría mucho. Diawara es un refuerzo válido, pero el Valencia no puede permitirse más casos Oliva, Ferro y Cutrone. El equipo necesita un mediocentro y un central que encaje en los parámetros del técnico y dé un salto de calidad al equipo. Tan fácil y tan difícil como eso. De no ser así, el central que acabará jugando es Mosquera. Por cierto, el calentón de Bordalás es tan grande que en rueda de prensa dijo: «No voy a hacer valoración. No me ha gustado el partido, prefiero quedarme con el resultado», mientras que en clave interna reforzó a sus jugadores por la seriedad y la portería a cero. ¡Cuiden a su entrenador, Meriton!