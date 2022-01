Escueto y con el mosqueo todavía encima. La rueda de prensa de Bordalás fue cortita y al pie, con el mercado coleando y visiblemente molesto. El entrenador apretó a su manera desde la victoria y con el equipo en cuartos de Copa. El Valencia salvó una trampa en Mallorca con ocho bajas en el equipo y a tres días de otro partido crucial frente el Sevilla. Los fichajes todavía no han llegado y el Bordalás hace malabares con la plantilla. Eso sí el club se mueve en firme por Diawara todo sea dicho. La urgencia por reforzarse es evidente y el cisma entre técnico y club, con diferentes criterios tiene que cerrarse para no dinamitarlo todo en las primeras curvas importantes. El equipo dejó la puerta a cero y no concedió ni un tiro del rival, pero a Bordalás no le gustó el partido y no quiso ni valorarlo. Las aguas están revueltas... y requiere un esfuerzo conjunto calmarlas. Ya que no ha habido sustos, Bordalás tiene razón. Lo mejor del fin de semana es que el Valencia está a tres partidos de la final.