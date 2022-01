La tensión que existe entre la propiedad y Bordalás se puede cortar con un cuchillo, pero en medio de esas desavenencias un nombre genera consenso: Cristhian. El entrenador y Meriton coincidían en la necesidad de blindar y renovar a este central de 17 años con pintaza de jugador de élite por el que suspiraban muchas secretarías técnicas del fútbol europeo y dos federaciones de fútbol: la española y la colombiana. Mosquera es el ojito derecho de Bordalás en clave cantera.

Le gusta tanto que, como Lim no fiche al central que de verdad le asegure un salto de calidad, será el canterano quien acabe jugando. «Fue el mejor del partido, sin duda», avisó el técnico. Ojito. Pero ese escenario no se contempla en el club. Saben que no se pueden repetir más casos Ferro, Oliva y Cutrone. Hay que fichar sí o sí con el OK de Bordalás. El Valencia ha demostrado con Cristhian que puede y sabe hacer bien las cosas. Ha acertado con el central del futuro. Ahora le toca acertar con el central del presente.