El Valencia Basket sacó adelante un partido en Grecia con lo mínimo. Persistencia, crecimiento ante la adversidad y talento decantaron un duelo complejo por las adversas circunstancias que rodearon el partido de Patras.

Ha sido un nuevo ‘más difícil todavía’ para la plantilla y su máximo responsable, Joan Peñarroya que sigue sacando adelante partidos en situaciones extremas y con la incógnita de no saber qué efectivos podrá tener apenas 24 horas antes. En este sentido poco ayudó la Eurocup, que se limitó a justificar el cumplimiento de la norma para no atender el aplazamiento de un choque que lo pedía a gritos en favor del espectáculo. La ley hay que acatarla, pero la interpretación en una situación como la que llegaba el cuadro taronja devalúa y sobre todo demuestra poca sensibilidad por la salud de un equipo profesional.

Retornando a la figura del entrenador, las palabras del Director General del Valencia Basket Enric Carbonell en su puesta de largo en l´Alqueria confirmaron el sentir general de la familia taronja sobre la figura de Peñarroya. «Estamos muy contentos con el trabajo de Joan Peñarroya y muy ilusionados y ojalá esté con nosotros muchos años», con estas palabras describió a la perfección el dirigente valenciano la valoración hasta el momento del técnico catalán al frente del primer equipo.

Con un contrato por una temporada, que todo hay que decir, le ha ido bien al club en los últimos años, entramos en la frontera de comenzar a hablar del futuro. Parece que una vez sobrepasado el 2021, y aunque todavía quedan muchos meses por delante y por supuesto objetivos por los que luchar y tratar de cumplir, arranca esa particular cuenta atrás de la que se esperan movimientos. Apurar los plazos ha sido una máxima en La Fonteta. No se ha hecho nunca por nada en particular sino simplemente por tener un análisis más global de rendimiento y proyección con datos recabados durante el año deportivo. Es una acción de cierto riesgo aunque el Valencia Basket juega con la baza de ser un club con un proyecto deportivo atractivo y sobre todo serio a la hora de cumplir los compromisos contractuales.

Peñarroya ha sido el gran fichaje de la temporada y eso es algo que se se sabe en el club. La campaña no ha podido ponerle más trabas hasta el momento. Raro ha sido el partido en el que no haya sufrido algún contratiempo entre las lesiones y el Covid.

Sabedor desde el primer día, pese a hacer la consulta pertinente, de que los fichajes temporales no eran una opción, Peñarroya se enfundó la bandera del trabajo, de tirar con lo que podía y de fortalecer con doble muro al vestuario para seguir caminando pese al huracán en contra que le ha acompañado hasta la fecha. El resultado ha sido el de mantenerse de pie con entereza, apretar los dientes y sobre todo crear a un grupo de jugadores que reman con confianza total hacia el rumbo que marca Peñarroya.

Estamos todavía en enero, pero el Valencia Basket haría bien en trasladar esa confianza pública en movimientos para ofrecer una ampliación de lazos. Independientemente de lo que esta campaña pueda dejar, que ojalá sea algún título y la vuelta a la Euroliga, el preparador catalán está destinado a conseguir grandes cosas y sobre todo merece vivir una temporada más ‘normal’. Sin tanto sobresalto, este Valencia Basket estaría en una mejor situación deportiva. Hacer una excepción con Peñarroya merece la pena teniendo en cuenta precisamente lo extraordinario y atípico de este año. Joan escuchará primero al Valencia Basket, pero dejar pasar las semanas, puede avivar la ruleta rusa de ofrecimientos externos que puedan entorpecer una relación que debe seguir de la mano. Toca aprovechar la ventaja que ahora mismo se tiene.