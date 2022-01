Cuando Mestalla celebra empates y ríe las bobadas del máximo responsable de mantener la portería bien cerrada es que todo le da igual, y eso es lo peor que le puede pasar a un club, que sea lo más parecido a una verbena. Para ser serios, del once frente al Sevilla del otro día solo Gayà y Guedes serían titulares en el Valencia de los últimos treinta años. Un termómetro que indica el grado de destrucción que ha ocasionado la gestión de Lim. Tampoco me hace gracia que el entrenador salga con tres centrales para frenar los ataques del segundo clasificado de LaLiga con el argumento que salió bien en Copa ante un equipo de Primera RFEF. Y menos que señale al jugador más débil, un chaval de la cantera que puso más ganas que otros desde que llegaron. Por no hablar de ver a Diakhaby de delantero al final de la primera parte.

Supongo que Bordalás está descentrado, e incluso lo entiendo porque no hay nadie al volante en el club, y los necesarios refuerzos no llegan. Pero al menos, la alineación sigue siendo responsabilidad suya, también el sistema, y ese 3-5-2 de inicio del miércoles es el mayor despropósito que he visto en Mestalla. Ya que ha sido valiente con Maxi Gómez, lo más honesto por su parte sería tirar del filial para tapar los muchos agujeros. Si hace eso, nadie en su sano juicio lo criticaría. Las cosas están tan mal por las urgencias que descubrimos un todocampista solvente, Foulquier. No solo se marcó un partidazo el miércoles, sino que lleva una temporada buena. Esa clase de futbolista que todos los partidos te da un 6 ó 7 es el que necesita el equipo. Ese es el mercado del Valencia. El calendario se complica y llega la hora de la verdad, primero hoy ante el conjunto de Simeone en horas bajas, pero muy superior al Valencia en cada una de las líneas. El sorteo de Copa de ayer permite soñar con llegar a semifinales, con todo el respeto del mundo al Cádiz. Si después de la imprevista fortuna, porque no creo que haya más suerte si se pasa la eliminatoria, Lim y los suyos son incapaces de aprovechar la última semana del mercado de invierno para reforzar un poco al equipo significará otro agravio, y ya van unos cuantos. Porque el único camino a Europa pasa por la Copa. Y lo que menos gracia me hace de toda la actualidad valencianista es el callejón sin salida del estadio, y el ridículo consiguiente de las instituciones implicadas. Solo un dato, si Lim fue capaz de engañar a Salvo y Martínez (que iban de los más listos de la clase)…