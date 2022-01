No digo que haya que hacerle una estatua como a David Silva en el Etihad Stadium, pero algún día veremos una lona de José Luis Gayà en Mestalla. Se la ha ganado. Y no solo porque con solo 26 años es leyenda viva del Valencia con 279 partidos oficiales a sus espaldas. Y no solo porque vaya a ritmo de Fernando (553), Arias (521) o Albelda (485). Gayà pasará a la historia porque quiso quedarse en uno de los peores y más convulsos socialmente Valencias CF de la historia. Porque dio calabazas a todos los grandes que llamaron a su puerta. Porque priorizó la camiseta de su club a todas las otras. Porque quiere renovar aquí con la que está cayendo. Y porque quiere quedarse aún sabiendo que en cualquier otro club seguiría ganando más dinero. Disfruta con la responsabilidad del brazalete y sueña con levantar un título algún día con sus manos. Hasta que lo consiga no va a parar. Vayan preparando su lona. PD: Y no se olviden de la de Parejo. Se les acumulan.