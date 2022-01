No voy a hablar de la banca ni de las hipotecas ni de lo que los ciudadanos pedimos para ir avanzando en nuestros negocios o nuestras vidas, sino de lo que la FIFA va a poner en marcha a partir del próximo 1 de julio de 2022, que no es otra cosa que poner freno, eso sí, solo un poquito, a los desmanes de los clubes, sobre todo los más grandes, en cuanto a préstamos o cesiones se trata.

Así, en esa fecha, ya estará en vigor el nuevo reglamento que va a adecuar las cesiones a aspectos más legítimos, desde el punto de vista deportivo, y diría que más éticos también. Ahora mismo no hay ningún tipo de control sobre esos préstamos entre clubes y se pueden dar casos de más de 30 jugadores ‘cedidos’ por un solo equipo.

A esto, algunos le llamamos tener un ‘stock’, como si fuera una mercancía... Y, ¿por qué ahora esta reglamentación? Pues la idea es evitar que los grandes y poderosos equipos puedan acaparar cuantos más jugadores mejor, que se hace con el fin no solo de tenerlos bajo contrato y que ayuden al club, sino también para controlarlos y ver si alguno sobresale.

Y mientras, como no hay sitio para todos, se les va cediendo. De esa forma hay un número muy grande de posibles futbolistas para el primer equipo y, mientras se van fogueando, se ve si van a funcionar. Además, se evita que otros clubes puedan tenerlos bajo contrato...

Como vemos, es una estrategia deportivo-económica, con un poco de añadido de evitar que los contrarios mejoren. Todo ese cóctel ha sido puesto en solfa por la FIFA y, a partir de julio de este año, los clubes solo podrán tener cedidos a ocho jugadores, tanto de entrada como de salida. Luego, para la temporada siguiente solo serán siete y, finalmente, a la otra serán únicamente seis.

De esa forma, se intenta evitar el acaparamiento de futbolistas, pero, lamentablemente a mi entender, la FIFA ha dado un paso atrás en su primera visión de lo que iba a ser esa restricción federativa, y no es otro que el que solo se aplicará a los jugadores mayores de 21 años.

Eso, que parece una nimiedad, no lo es, porque una gran parte de los cedidos son futbolistas de menor edad que esta que se ha puesto como tope. Aquí la FIFA ha cedido pero no solo lo ha hecho en ese punto, sino que también ha añadido a ello que los jugadores de la cantera (aún no sabemos su definición exacta, si son los que lleven más de equis años o no) tampoco estarán en esa limitación.

Claro está que, de esa forma, los equipos intentarán más fichajes de jóvenes, lo que se intentaba evitar con esta regla y, a falta de saber qué es un jugador de cantera, también se podrán fichar futbolistas para que se ‘transformen’ en canteranos. En fin, que el lío no ha hecho más que empezar.

De todos modos, considero que es una buena primera medida que, me imagino, irá mejorando con el tiempo. El paso que quería dar FIFA lo va a dar y tendrá unas consecuencias claras en el mercado de trabajo del fútbol, aunque no tanto como podría parecer.

Las cosas se mueven en el mundo del fútbol, y el siguiente reglamento de FIFA será el de agentes, del que comentaremos pronto sus puntos clave. Mientras esto ocurre, recomiendo vivamente el envolvente libro del mexicano David Krauze, ‘Tenebra’, que ya con su título nos envía el claro mensaje de algo oscuro: el México que no es el turístico que se conoce. Aprovechen y léanlo. Y cuídense.