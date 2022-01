El tema de los fichajes está claro. Se exigen llegadas porque el Valencia está quedándose atrás en ese vagón que es la pelea europea. ¿Quiere decir eso que es imposible clasificarse? No. ¿Quiere decir que si llegan caras nuevas se entrará en Europa? No. Pero como mínimo hay que darle más recursos a un técnico que en algunos partidos ha tenido que lidiar con la falta de fondo de armario y con pocos nombres en el banquillo. Más allá incluso de la media de edad sí hacen falta jugadores experimentados. Y eso no quiere decir que los jóvenes no valgan, pero hay que hacerles el camino más fácil posible. Y en ese escenario, el club está a un paso de cerrar la primera incorporación. Cömert es el elegido para la zaga y puede ser ese ‘plus’ en defensa después de ver cómo la plantilla se ha ido debilitando en los últimos años. La realidad es evidente. Ahora con el central, un medio y un banda, el técnico tendría más herramientas para el próximo objetivo: el Cádiz. Toca pensar ya en la Copa.