En diciembre de 2019, los equipos españoles hacían pleno en la fase de grupo de las competiciones europeas. El Valencia lideraba su grupo de Champions tras ganar al Ajax en Ámsterdam y solo Juve y PSG, verdugos de Atleti y Madrid, impedían el pleno de líderes españoles. Algo parecido pasaba en la Europa League: el Sevilla cumplía, incluso un Espanyol que se asomaba a Segunda lideraba en Europa. Solo un equipo suizo impedía el pleno español: el Basilea de Alderete y Cömert mandaba a la segunda plaza al Getafe de Bordalás tras ganarle en los dos duelos directos.

Tras pedirlo por activa y por pasiva, Bordalás ya tiene a su pareja de centrales de confianza justo tras la derrota que más ha afianzado a un técnico en el banquillo de Mestalla. La derrota en el Wanda confirmó el gran rendimiento que el alicantino está sacando a una plantilla sin ningún lujo. Tras ponerse 0-2, el Valencia se desangró por la falta de profundidad de una plantilla abandonada a su suerte por el máximo accionista.

A estas alturas, ya no sé qué creer. Me alegra que el Valencia firme a un central que ha pedido el entrenador, aunque hace una semana la mayoría de los mortales ignorábamos su existencia. Me tranquiliza que Bordalás tenga poder de decisión, ante la inacción de Anil Murthy y Corona. Que Peter Lim haya dado la famosa luz verde pese a dar la sensación de pasar olímpicamente del Valencia. Sin haber visto a Cömert poco más que un par de highlights, no es descabellado afirmar que hoy el Valencia tiene mejor plantilla y, sobre todo, tiene mucho más contento al líder de su proyecto. Porque Cömert es, sobre todo, un alivio a la tensa situación entre la directiva y el entrenador. Una solución a corto plazo... que puede confirmar un problema más grave a largo plazo.

A todos nos gusta la gente de nuestra cuerda. Si algún día mando en algo, me gustaría tener a mi gente de confianza cerca. Gente que conozca y me conozca, que esté dispuesta a poner la cara por mí aún con el riesgo de que se la partan. Algo así debe pensar Sergio González, que se ha llevado a su doble pivote del Valladolid al Cádiz. También Mendilibar, que ha repescado a Escalante, pilar fundamental de su Éibar, para su nueva etapa en el Alavés. Incluso Mancini repescó este lunes a Mario Balotelli para la selección italiana. Mario se convirtió en estrella bajo su tutela en el Manchester City. Ahora, a sus 31 años y tras más de tres temporadas lejos del primer nivel, puede haberse ganado un billete a Catar pese a jugar en el Adana Demirspor turco.

Sin embargo, el Valencia no tiene ningún contrapuesto a Bordalás en el club. Meriton tuvo tres años para construir una dirección deportiva de su cuerda y no la de Mateu Alemany y Marcelino, algo que siempre pareció irritarles. La respuesta fue mantener a un presidente inoperante y fichar a un director deportivo en modo incógnito. Por el bien del Valencia, esperemos que Peter Lim no esté creando otro monstruo del que luego se arrepienta.