A diferencia del pasado verano, cuando lo gestionó más que bien, al Valencia le ha explotado esta vez en la cara el caso Wass, cuya ausencia contra el Atlético coincidió con el grito desesperado de Bordalás pidiendo fichajes. En otra época el mensaje del club habría sido que el futbolista con más minutos no está en venta y punto, que ni ahora ni el 31 de enero y todavía menos por una oferta realmente irrisoria. En la actual, sin embargo, al tiempo que cruzando los dedos para que la operación con su sustituto dé tiempo a cerrarla, de lo que depende el traspaso es de subir un poco por aquí y unos porcentajes por allá para redondear los tres millones. Y listo. Existe la posibilidad, porque nunca se sabe, de que se acabe quedando, pero por muy profesional que el jugador haya sido hasta el pasado sábado, esa mancha ya no habrá manera de limpiarla en los cuatro meses que quedarán de aquí hasta que se marche gratis y donde más le plazca. La recta final del mercado, aun así, no solo está condicionada por el desenlace de este caso. Sigue teniendo también mucho que decir Manu Vallejo, protagonista de una operación a dos bandas con el Levante UD de la que realmente sabía lo mismo que Malsa, es decir, nada. El delantero, como adelantamos en la web el domingo, se negó antes a irse a China y su deseo no es otro que enrolarse en el Alavés, antes incluso que hacerlo en su querido Cádiz.

ATENTOS La posibilidad de que Quico fichara a Álvaro se esfumó con la derrota ante el Cádiz, pero el presidente del Levante no ha abandonado el mercado y está tratando de cerrar la llegada de Simon Deli, un perfil menor con el que Alessio vaya tirando. Eso, al menos, si la idea pasa porque sea un Alessio claramente superado por las circunstancias quien siga al frente de un equipo con la desgracia tanto del descenso como de ser el peor colista de la historia, un dato que habla por sí solo de la magnitud de la tragedia deportiva. Más allá de los fichajes y la salidas siguen siendo muchos los temas urgentes que tratar, entre ellos el del entrenador que pasó de promesa a interino y de cuya mejora salarial nada más se supo.