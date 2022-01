Wass ya es pasado en el Valencia CF, pero será difícil no acordarse del danés esta temporada. Perderlo a mitad de LaLiga es un golpe duro para Bordalás, pero también para la plantilla. Daniel tenía ascendencia y estaba considerado dentro del vestuario como un quinto capitán. A pesar de ‘borrada’ del Wanda, Wass se va con el respeto de sus compañeros y el reconocimiento de buena parte de la afición. Para muchos es y será el lateral derecho de la Copa del Centenario. Y eso no es poco. ¿Acierta el Valencia con su venta al Atlético? En términos económicos solo hay una respuesta: Sí. La operación financiera es un diez.

El club ha conseguido sacar casi tres millones por un jugador que acababa contrato dentro de 5 meses, ha logrado que el Atlético suba hasta tres veces su oferta y se ha desprendido de un futbolista que no quería quedarse en el Valencia. El problema es que la venta de Wass será buena o mala en función del rendimiento que ofrezca Ilaix y es ahí donde emergen las dudas. A sus 19 años el guineano tiene condiciones para ser un jugador importante en el fútbol español. Lo tiene todo para triunfar. Pero Bordalás necesita rendimiento inmediato. Bordalás necesita un perfil de ‘6’. Bordalás necesita oficio. Ojalá no tengamos que acordarnos más de Wass. Ojalá Ilaix dé un paso adelante y permita que esta operación sea redonda. Está en sus manos. Habrá que AYUDARLO. Él no tiene la culpa de nada.