Bordalás estaba al tanto de donde se metía y Meriton de a quién fichaba. No es de perogrullo sino una reflexión que ayuda a resolver incógnitas. Sobre todo la de porqué ambas partes han estirado tanto de la cuerda sin que esta se haya roto ni necesariamente tenga porqué hacerlo. Aunque será Lim quien provea, el míster ha demostrado que no es ningún funcionario.

Pero al mismo tiempo se ha hecho evidente que conoce las reglas del juego y sin necesidad de que se las expliquen. Desde que pidió «ayuda» han llegado dos jugadores que no son los que quería ni los que iban a traerle, lo cual es también un buen resumen de porqué no tiene sentido hablar de guinda si no hay pastel. Pase lo que pase en la recta final del mercado, el cabreo va a seguir latente. Sin embargo, de cuál sea el desenlace dependerá que vaya a más o a menos. Aunque está explicado que una cosa son los años y otra el oficio, al centro del campo le faltan las dos cosas. Y eso es grave.

Follón

Pastel no, aunque en cuanto termine el plazo de fichajes habrá tiempo de meter el cuchillo en la tarta de la ATE y comprobar para quién va a ser la peor parte. La pinza judicial está servida, con lo que se demuestra que lo mejor que tiene Lim son sus abogados, que bien que les paga. Una vez más vuelve a ser lo que hay, también en lo que se refiere a retomar las obras y dar por bueno un proyecto que todavía deparará sorpresas. Desgraciadamente no para bien.

Central

Puede pasar cualquier cosa pero parece que finalmente habrá central y que será no de los últimos con los que Quico ha negociado sino uno de los primeros. Cáceres llega para cinco meses con una cláusula de renovación en caso de permanencia. Ojalá se ejecute. Sin embargo, habría sido más práctico si un fichaje como el suyo hubiese estado antes. Siendo un papelón lo que le pasa al Levante, el empastre es grande y no se puede pasar por alto. Ni siquiera aun a riesgo de que haya quien lo tergiverse: una cosa es pedir que se prepare el futuro deportivo e institucional y otra que los futbolistas arrojen (más) la toalla. La solución no está ahí fuera.