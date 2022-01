Al Valencia le quedan horas para solucionar un mercado que, de momento, no satisface a Bordalás. Y no le falta razón. Le han cambiado a su futbolista más utilizado (Wass) por otro con mucha proyección pero poca experiencia (Ilaix) que no garantiza el rendimiento inmediato. Cömert claro que le encaja, pero no responde a su prototipo de central de jerarquía y experiencia en LaLiga. Y hasta la fecha no ha llegado ese ‘6’ llamado a equilibrar el centro del campo por juventud y perfil.

La media de edad de los mediocentros asusta. 20,4 años. 21,1 con Soler. Al revés que toda LaLiga. Modric (36), Fernando (34), Busquets (33), Koke (30), Parejo (32), David Silva (36), Guardado (35), Dani García (31). Todos tienen veteranos en el corazón de sus equipos. Los cinco medios del Villarreal, por ejemplo, tienen 30 o más años. Es obligado fichar un segundo mediocentro curtido. Y ojalá llegue el banda. Ojalá sea Bryan Gil. Sería un refuerzo de lujo, pero nunca una guinda. Aquí no estamos para guindas.