Hace un par de días, mi amigo Jorge empezó una partida nueva en el Football Manager. Necesitaba un reto a la altura para un fin de semana tranquilo y optó por el más complicado de todos: sacar del pozo al Derby County. Este histórico del fútbol inglés se encuentra en segunda división... y empezó la temporada con 21 puntos de sanción por los problemas económicos tras su deriva institucional. El club lo dirigen unos administradores concursales, por lo que puede imaginar el tipo de plantilla con la que tiene que pelearse Jorge cada día para intentar la proeza. Mientras escribo estas líneas, es probable que ya se haya dado por vencido. La película, sin embargo, es bastante diferente en la vida real. El mítico Wayne Rooney es el entrenador tras retirarse allí como jugador. Pese a la sanción, tiene al equipo casi fuera del descenso: están a siete puntos de la permanencia con todavía catorce partidos por jugarse. Todo un milagro que no ha pasado desapercibido: la semana pasada rechazó ser entrevistado para relevar a Rafa Benítez en el Everton, donde él debutó en Premier, volvió como leyenda consagrada y mantiene su estatus de ídolo. «Decliné la oferta porque creo que seré técnico de Premier algún día, estoy 100% preparado, pero tengo un trabajo que hacer aquí».

Rooney es el vivo ejemplo de que un entrenador extraordinario puede sujetar un club que se viene abajo, al menos con un poco de ayuda. Le han prometido que, ya que no hay dinero para fichar, por lo menos no vender al mejor jugador de su equipo ni a desvalijar la plantilla. Bordalás, al que le cumplen las promesas a medias, por lo menos ha ganado dos billetes hacia lo desconocido.

En tiempos de feudalismo futbolístico, con los grandes acentuando más que nunca la diferencia con el pueblo llano, al Valencia le toca sembrar el trigo para que el resto recoja los frutos. A Bordalás le caen ahora dos parcelas fértiles como Ilaix y Bryan Gil... sin saber si en apenas una primavera podrá hacer crecer algo como para llevarse a la boca. Salga como salgan los fichajes, el Valencia vuelve a exhibir un descenso grotesco en la jerarquía europea. De las finales europeas al escaparate de lujo para que compren los ricos. El último paso atrás radica en la comparación de David Silva y Bryan Gil: por el primero apostaste, lo cediste para que madurara y te dio varios de sus mejores años de fútbol. Del segundo esperas que te dé seis meses de buen fútbol: el Valencia es para Bryan lo que el Celta fue para David. Nos contaron que el Valencia iba a dejar de ser un club vendedor, pero no esperábamos que fuera porque los jugadores con potencial serían las joyas ajenas.

La deriva del Valencia ha llevado en este momento, recién terminado el mercado de enero, a que el club traiga a préstamo a futbolistas que no tiene posibilidades de retener. Escucho cesión sin opción de compra y se me ponen los pelos de punta. Bryan Gil e Ilaix jugarán muchos partidos contra los mejores del mundo. La diferencia es que Tottenham y Leipzig tienen tiempo para esperarles, pero el Valencia no tiene más remedio que ponerles a jugar y esperar que Bordalás se invente un invernadero que les haga madurar más rápido.