El Valencia forzó un saludo a pie de campo entre Anil, Corona y Bordalás justo el día después del cierre de mercado. La fotografía del consenso y la ‘pipa de la paz’ duró dos horas. El tiempo que tardó el técnico en entrenar, sentarse en la sala de prensa y poner todo en su sitio. Su comparecencia duró 29 minutos. No hizo falta esperar ni dos segundos para comprobar su cabreo. Sus ocho primeras palabras bastaron. «Son los fichajes que ha hecho el club». «El mediocentro era una prioridad y no ha llegado». «Hablamos de Ilaix como un ‘8’ o ‘10’ siempre que no saliese Wass». «Salieron seis jugadores y llegaron tres. «Tenemos la media más joven de la liga». Bordalás prefirió no ponerle adjetivos al mercado. Ni nota. Mejor... El problema es que la fractura con el club va más allá de la diferencia de criterio en materia de fichajes. Bordalás dejó claro que no está dispuesto a dar la cara más veces públicamente por temas que no le competen. «Yo no soy el portavoz», repitió hasta tres veces.

Bordalás está harto de hacer de hacer de director deportivo cuando le preguntamos por fichajes, de hacer de jefe de los servicios médicos cuando le preguntamos por lesiones o ahora de presidente cuando le preguntamos por su futuro en el banquillo. Ni le sorprende ya que Lim le haya ignorado en enero. Al Valencia no le gustó su discurso. Las distancias parecen insalvables. Ojalá solo se hable de fútbol de aquí a mayo.