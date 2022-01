El mercado no engaña y en el caso del Valencia ha sido bastante fiel a la realidad, con un tira y afloja entre la propiedad del club y el entrenador que ha deparado no una rotura de la cuerda, aunque llegó a temerse, sino un punto intermedio que es al fin y al cabo lo más parecido al consenso que se perseguía. Más allá de Cömert e Ilaix, que sobre el papel mejoran lo que había, el salto de calidad es Bryan Gil y además de manera indiscutible.

El extremo internacional, cuya integración en el vestuario está asegurada con Huguito y Soler, bien se merece el esfuerzo por su cesión. Todos los que han participado en la operación, incluidos los intermediarios, han hecho un buen trabajo. Para el Tottenham ha sido diferencial la garantía de que Bordalás lo va a poner y a partir de ahí de lo que se trata es de escuchar al técnico y sobre todo de comprobar sin con estas tres altas pero sin el pivote defensivo que se quedó por el camino llegará o no para Europa.

Nerviosismo

Ese futbolista que no es Ilaix y que se viene reclamando desde verano, ahora con más razón sin Wass, podría haber sido el granota Malsa. Sin embargo, el Levante se mantuvo firme en su postura y a pesar de los esfuerzos de una tarde intensa, en especial para Quico, tampoco consiguió convencer a Manu Vallejo ni a su representante, quienes ya habían dado su palabra al Alavés.

No hubo delantero ni extremo en Orriols y tampoco salidas. Solo llegó Cáceres en un plazo que también ha sido una radiografía fiel de cómo se encuentra el club granota y los que mueven sus hilos, en especial ayer por el capítulo del comunicado de Morales. Más allá de la respetable cercanía entre su intermediario y Quico, el post con dedicatoria en redes no va a impedir que contemos nuestra información, aunque nos pase factura: el Comandante es el mejor jugador de la historia del club, el curso pasado pidió la carta de libertad en enero, el presidente lo renovó a espaldas de la dirección deportiva, tiene grandes cosas como capitán y otras que no lo son tanto, es verdad que se ha querido quedar siempre y ha quedado claro que el Levante lo quiere esté en Primera o Segunda.