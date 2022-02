José Bordalás Jiménez es el mejor fichaje que ha hecho el Valencia de Peter Lim desde Mateu Alemany, y espero poder decir en breve, por el bien de todos, que está por encima del balear. Voy a confesar una serie de cosas en esta columna. La primera es que escuché, por primera vez en directo, la comparecencia del técnico antes del partido contra el Cádiz. Y no por lo que fuera a decir él, no sólo, sino porque lo que le fueran a preguntar, y sobre todo, cómo. No había terminado el alicantino, y al mismo tiempo que hablaba con un periodista muy importante de esta ciudad, lo hacía con alguien muy cercano a Bordalás. Y todo ello, repito, por primera vez desde que vino aquí.

Es como si a uno le entraran unas ganas irrefrenables de involucrarse, de no poder seguir viendo los toros desde la barrera, de ayudar a ese hombre, porque como cualquier valencianista, todo lo que pasa en torno al club te afecta, mucho más allá de lo meramente profesional, que esto es una pasión. Al entrenador lo vi muy tranquilo, dando los palos que tocaba con una naturalidad y un tacto que ya lo quisiéramos muchos comunicadores para nuestros discursos. Cada uno tendrá su percepción, y la mía es que quería más, pero sabe que lo que tiene no es poco. Aunque, lógicamente, no puede decir, a 2 de febrero, si será suficiente o no, porque eso no lo sabe nadie.

No entendía una cosa, y lo hablaba con este periodista importante y con esa persona cercana al míster. Cuando le insistieron hasta la saciedad sobre si va a seguir, que yo sé que él quiere y que no se le pasa otra cosa por la cabeza, debió zanjar el tema de raíz de una manera sencilla: «tengo contrato hasta 2023, y mi ilusión es cumplirlo». No tengo claro que no lo dijera porque no quisiera, es más, tengo claro, insisto, que quiere, y que no entiende los rumores sobre que se puede ir. Pero al mismo tiempo debo comprender que él no puede sostener sobre su cabeza todo el peso de un club como el Valencia. Eso no se puede consentir.

Anil Murthy no puede ser el presidente, pero si no hay más remedio, que asuma funciones. Que libere a gente como Corona, que sabe torear perfectamente en este tipo de plazas, mucho más que él, y que es quien debe salir a valorar el mercado de fichajes, y no el entrenador. El Valencia de Meriton debe cuidar mucho más a Bordalás, porque aunque no tengo nada claro que entiendan el tipo de fichaje que hicieron el pasado verano, es posiblemente el hombre que ha impedido que todo salte por los aires.

Y el entorno, la opinión pública, también debe respetarlo, porque no se le puede usar como arma arrojadiza contra la propiedad. Porque no es justo, porque es intolerable y porque si quieres machacar a Peter Lim, tienes argumentos de sobra y mucho más valientes que intentar de forma sistemática que el entrenador vomite que se quiere ir… cuando eso no es verdad, por mucho que pueda querer que las cosas sean distintas. Cada día creo más en este hombre, y por eso le decía a esa persona tan cercana a él que «en la próxima rueda de prensa corte el tema de raíz, que no lo usen, porque no se lo merece».