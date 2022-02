El cierre de mercado en el Levante fue relativamente tranquilo, norma habitual en estos últimos tiempos. Martín Cáceres se ha convertido en el jugador ‘extra’ del que va a poder disponer Lisci para los próximos cuatro meses de competición. Manu Vallejo estuvo muy cerca de acompañarle, aunque la operación descarriló por el propio deseo del futbolista. Según desveló Quico Catalán, lo que fue un ‘sí’, luego pasó a un ‘no’. Ojalá fuera tan fácil y el defensa uruguayo fuera la solución a esta campaña. De momento es el nuevo héroe que debe lograr la gesta de la permanencia, el último pilar al que aferrarse, realmente el nuevo inquilino de Los Vengadores.

El gran problema ha sido el de las salidas. Como ocurrió en la ventana de verano y en las más recientes, el Levante ha sido incapaz de encontrar acomodo a los futbolistas con los que no se cuenta y que hubieran permitido aligerar vestuario y traer más savia nueva. Sin la figura de un director deportivo competente, la misión era si cabe más complicada que en verano. El desenlace ha dejado a un Lisci que deberá culminar la temporada con muchos futbolistas desconectados, deprimidos, acomodados y faltos de esa chispa necesaria para salir del atolladero.

Solo Pablo Martínez y Blesa han podido encontrar destino de manera temporal lejos de Orriols. En el tintero se han quedado tareas que debían haber sido innegociables como las de finiquitar a nivel deportivo la relación con Vukcevic o Coke, futbolistas que parecen ni sentir ni padecer. Otros como Dani Gómez, Malsa o Cantero estuvieron cerca, pero no cruzaron la frontera mientras que las siempre esperadas grandes ventas de Campaña o Bardhi ni siquiera se han contemplado.

Todo ello aderezado por la realidad de que se han declinado ofertas por 15 millones. No es serio. No querer debilitar al equipo es lícito en una plantilla que más o menos funciona. En el actual momento que atraviesa el equipo, la pregunta que hay que hacerse es si realmente hay alguien imprescindible. Por calidad presumiblemente sí, por implicación, rotundamente no. Al final, quedarse con lo que hay es una decisión cómoda. Antaño reflejaba imagen de solidez e incluso mostraba la foto de sacar pecho. Ahora, el cuadro es bien distinto. El descenso daría libertad y poco dinero en caja. Lo que antes parecía poco ahora puede ser nada. Obra de ingeniería en riesgo de derrumbe.

Hoy el calendario lleva al equipo a Getafe. Cruzada ante un rival directo que dobla en puntos a los granotas. Aunque no soy de comparaciones, la objetividad es implacable. Desde la llegada de Quique Sánchez Flores al cuadro madrileño, el Getafe ha obtenido cinco victorias, seis empates y tres derrotas. Ángel Torres buscó una baza que conociera el terreno, un técnico que no fuera experimental en un equipo que solo llevaba un punto. El mercado azulón ha sido activo con cuatro refuerzos que van a dotar sobre el papel de mayores posibilidades de aferrarse a la máxima categoría. El Getafe ha aplicado la máxima en el mercado de invierno. Conocedor de sus carencias, los refuerzos no han llegado por casualidad sino fruto de un trabajo de campo de muchas semanas atrás, con gente competente y trabajo efectivo. No sé si le valdrá para salvarse, pero ahora mismo no se le puede reprochar nada a ese empeño por mejorar lo que en verano no se pudo. Espejo opuesto el que tendrá enfrente.

El Levante firmó una apuesta en el banquillo con una elevada carga de riesgo tras la destitución de Paco López, luego llegó el despido sin recambio de la dirección deportiva que ha provocado un pírrico trabajo de campo y de estudio del mercado invernal que ha conllevado negativas de última hora y atiborrar de más centrales a un Lisci cuya figura como portavoz y escudo le está desgastando a marchas agigantadas.

Quico Catalán sabe que el levantinismo hará un hueco para ver a su equipo, aquí y en Getafe, porque el sentimiento y la pasión están por encima de todo. Lo que debe hacer es escucharles y entenderles, y sobre todo reconducir al Levante, un club centenario, a lo que era. No hacer propio lo que es de muchos.