El Valencia está en semifinales y hay buena parte de un público neutral y lejos de Mestalla que habla del calendario, de lo fácil que han sido los rivales y de la competencia que tiene ahora el equipo de Bordalás por el camino sin Barça y Madrid. Ahora será culpa del técnico, y del Valencia, que blancos y culés hayan caído por el camino. Que la vuelta en semis sea en casa e incluso la expulsión de Cala. Todo por no reconocer que este vestuario no ha bajado los brazos en esta competición y que a pesar incluso de haber jugado una prórroga, la plantilla está muy metida. También merece mención especial la gestión del técnico durante todo el torneo. En cada partido ha sido justo y repartiendo protagonismo. Y el del Cádiz es un ejemplo. Bryan, recién llegado, directo al once. Cömert, con dudas, al banquillo para retocar cosas. Duro y Guedes juntos en ataque porque son los mejores y así lo están demostrando. El técnico está acertando en todo. También en rueda de prensa.