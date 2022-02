Hoy es día grande en Mestalla. Vuelve a casa David Jiménez Silva. El zurdo que enamoró al valencianismo, que levantó la Copa de 2008 y llenó de magia cada rincón de Mestalla. El mundo se paraba cuando el balón pasaba por sus pies. Hoy también se parará cuando salte al césped. O cuando sea sustituido. Como pasó con Villa en 2011. El estadio se pondrá en pie para recibirlo doce años después porque lo mejor del canario no fue su talento, sino el cariño con el que siempre habló del Valencia mientras conquistaba el mundo con el City y la selección. El Valencia CF y València siempre serán su hogar. Y el de su familia. Y el del pequeño gran Mateo. David se quedó esperando la llamada del Valencia en el verano de 2020, pero nunca llegó. La apuesta de Meriton era Kang In Lee. Ahora no están en el Valencia ni uno ni otro. Por suerte, el valencianismo puede disfrutar de Bryan. ¡Qué ganas de magos! Y qué ganas de ponernos en pie y de aplaudirte, David. Será nuestra forma de darte las GRACIAS.