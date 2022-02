Es cierto que el Valencia desperdició una buena oportunidad para presentar su candidatura a Europa pero también lo es que demostró ser un equipo enormemente competitivo. Ese es una vez más su mejor aval de cara a las semifinales contra el Athletic, una eliminatoria en la que tendrá que ser bronco y copero en extremo, en la línea de la evocadora escena de Guillamón al final del partido. Tanto la portería a cero como la solidez defensiva son un gran logro que hay que poner en valor y que alimenta las expectativas de cara a ese sueño, sobre todo por la respuesta de Bordalás al problemón con los centrales y a la buena puntería de que después del cambio bajo palos el mejor fuese Mamardashvili. Son muy buenas noticias a las que hay que añadir por un lado la buena gestión de los minutos y por otro el hecho de que los tres fichajes de enero jugasen de inicio. Y eso por más que cada uno lo hiciese a su ritmo, desde el despliegue de Bryan a lo que a Cömert le está costando adaptarse. No es nada sobre lo que el entrenador no alertase antes y durante el mercado, aunque su discurso ahora es necesariamente otro y bien que así sea. No faltó oficio aunque seguramente sí que algo de edad.

Buenas noticias El golpe de autoridad que se le resistió al Valencia sí lo dio el Villarreal con su victoria contra el Betis. Tres puntos que lo impulsan a Europa pese a la contrapartida de un Gerard al que siguen sin respetarle las lesiones. Y ojo al alegrón del Valencia Basket con un final tan de infarto como feliz con el que se confirma que a Peñarroya, la gran piedra angular, hay que renovarlo. Cabeza fría También es protagonista el técnico del Levante, aunque en su caso no tanto por la crisis de resultados como por el desgaste acumulado en su figura. Era un riesgo con el que se contaba y que es el enésimo tema urgente en la mesa de Quico en esta temporada en la que, salvo milagro, el descenso virtual del primer equipo es solo uno más de los problemas a los que hay que dar solución. Si va a continuar con Alessio, el presidente debería reforzarlo. Y si no, cambiar ya.