Se pueden discutir los motivos del once más joven de la historia. Y también la conveniencia de una apuesta en la que ha quedado claro que una cosa es la edad y otra el oficio. Sin embargo, más allá de la necesidad de compensarse y con ello consolidar la proyección de los más jóvenes, lo que no admite ninguna discusión es el compromiso. Gracias a él y de la mano de Bordalás, el Valencia va a jugarse a partir del jueves la posibilidad de llegar a otra final. La Copa es el camino más corto a Europa, aunque a efectos prácticos lo importante de cara al equipo y a la afición es la ilusión por levantar un título. Es algo de lo que Lim se desentendió la última vez y que al entrenador, aun así, no le ha alterado su apuesta. El domingo se decantó claramente por el partido contra el Athletic en un equilibrio que no le impidió competir contra la Real y mantenerse a una distancia real y alcanzable con los puestos de cabeza. Y es que este es un momento clave a nivel deportivo en el que no se puede esperar otra cosa que no sea un compromiso total para coger por fin velocidad de crucero.

Nuevo Mestalla Pasan los días y corre el contador para que por registro de entrada se presenten las garantías necesarias con las que reanudar las obras y mantener los beneficios urbanísticos. Aunque el foco esté ahora en lo deportivo tampoco hay que olvidarlo por la suma importancia que tiene para el futuro. Reflexiones como la del combativo Zorío invitan a seguir atentos a próximos acontecimientos. Decisiones Se ha dicho por activa y por pasiva que en el Levante urge que se tomen decisiones. Y, como demuestra el casting de responsables deportivos, es cierto que se está en ello. Sin embargo, la cuestión es si el primer orden del día tiene que ser montar un nuevo engranaje de técnicos, sea para Primera o por desgracia para Segunda, cuando Quico ha dejado su futuro en el aire. Al club le hace falta evidentemente una estructura de fútbol profesional pero también más cambios y eso con independencia de quién esté al frente, sea este presidente u otro. Y ojo con todas las cosas que siguen cocinándose.