Me da rabia que la gente no aprecie los parones de selecciones. Sé que es algo muy subjetivo, de vivir mi uruguayidad al máximo, pero objetivamente creo que es el vivero perfecto para historias inverosímiles que quizá en los partidos europeos no se ven tanto. Estrellas mundiales en contextos que rozan la parodia. La FIFA dice que un país puede ejercer de local en cualquier punto de su geografía que le venga en gana, lo que ha agudizado el ingenio de muchos. Y quien más al extremo lo ha llevado son, por inverosímil que parezca, los Estados Unidos de Yunus Musah. La historia empieza hace cosa de un año, en Canadá.

Con solo una clasificación al Mundial en su haber, los canadienses decidieron aprovechar la mejor generación de jugadores nunca vista en el país, meterla en la ciudad más septentrional que encontraron y hacer pleno en los partidos de casa. En Edmonton, la sede elegida, vimos hace poco un Canadá-México a -18 grados. Frío polar a prueba de selecciones caribeñas. Los yankees, potencia futbolística de la zona, tomaron buena nota y fueron un paso más allá. En este último parón de selecciones vivimos el partido más frío de la historia de América ante la todopoderosa Honduras. Dos jugadores visitantes fueron sustituidos con síntomas de hipotermia y no es para menos: el partido acabó bien entrada la noche en Minnesota con -29ºC de sensación térmica. Como si España se quisiera llevar un partido a La Gomera para incomodar a Bielorrusia: no es precís. Al Valencia, por contra, no le hacen falta estas cosas. Esta semana vuelve la Copa y ojalá que nos dure, porque le da a Mestalla el aire de grandeza que las circunstancias parecen empeñadas en sacarnos. Más de un amigo estuvo por pillar el hotel en Sevilla para el finde del 23 de mayo al ver que la vuelta se jugaba en casa. Al equipo no le sobra de nada, pero afronté los cuartos contra el Cádiz con la seguridad de que el equipo iba a competir bien sí o sí. Incluso jugando mal, como fue el caso, la Bordaleta es bronca y copera por sobre todas las cosas. En una copa donde no paran de pasar cosas que sobrepasan claramente la línea de la picardía, con total inmunidad para algunos imbéciles que quieren apalear autobuses o tirar palos a los jugadores, el Valencia vive ajeno a todo eso haciendo bueno el factor campo de la mejor manera posible. Pitando, apretando, haciendo que un novato como Cömert, que solo había visto Mestalla por la tele, se quede flipando solo de ver lo que se crea alrededor de la Avenida de Suecia en las citas importantes. Cuando el Valencia se siente grande, el valencianismo te eriza la piel. Y la Copa tiene esa facilidad para despertar el fuego interno de una afición que por momentos parece adormecida. De extender ese buen momento en la competición del KO a los partidos de liga. Mientras nos dure la Copa, nos durará la sensación de que el Valencia vuelve a ser el que fue. Pese a Meriton, el presupuesto justo para un par de cesiones y los mil y un sainetes dentro de un club con tendencia al autosabotaje. Con todo en contra, el Valencia sigue ahí. No hay otro equipo que pueda soñar con un triunfo semejante contra la lógica.