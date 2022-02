Si no se entiende que el Valencia está por encima de quien mande, quien entrene y quien juegue, es que tenemos un problema estructural muy grave. Y si eso nos ocurre en la semana en la que tenemos la oportunidad de empezar a poner un pie en otra final, que ni en sueños se nos pasaba por la cabeza el pasado verano, es que aún nos pasan pocas cosas, y no tiene ya nada que ver con Meriton. Y si ya hay gente enfadada estas alturas de artículo me parece bien, porque mi objetivo no es ser amable, sino objetivo, sensato, realista, y por encima de todo, valencianista.

Si lográramos ganar la Copa del Rey sería algo absolutamente bestial. No sé si tengo todas las palabras para poderlo describir, porque además, es un partido que vería en Sevilla junto a mi hija y a mi mujer, y para mí, como padre, eso es algo que no se puede explicar. Y como yo, estoy seguro que muchos, que quizá estuvieron ya en 2019 o que no pudieron y lo harían ahora. ¿De verdad me va a decir alguien que estar ilusionado con esto es malo? ¿Que tengo que poner cara de seta porque el máximo accionista sigue siendo Peter Lim? Cuando Soler y Gayà levanten el trofeo, ojalá, podíamos hacer una encuesta, a ver qué sale.

Se nos ha ido la cabeza con muchas cosas, y sí, Meriton es el origen de los males, pero ya llevamos nosotros mucho puesto de cosecha propia. La cantinela del desapego, del desarraigo, de que se va perdiendo el sentido de pertenencia, se va por el aire en un par de pinceladas. Lleno (dentro de los límites sanitarios) el día del Cádiz, y lleno (con mismas circunstancias) el día de la Real, siendo el partido a la hora de la comida. ¿Ya nos hemos curado de todos los males en apenas unos días? ¿O acaso no nos pasaba lo que se daba por hecho que era? Porque entiendo que a nadie le molesta que el campo se llene, ¿verdad?

Luego están los temas personales, que eso ya me parece de juzgado de guardia. Que si meritoners, que si viudas de Marcelino, que si algún valencianista diciendo que si no pasa el Valencia al menos pasa Marcelino, que si valencianistas diciendo que quién se puede alegrar si no pasa el Valencia… Ese entorno viciado lo creamos nosotros, no nos confundamos, y en el pecado llevamos la penitencia. Y desde luego, si Peter Lim ve esto, que entiendo yo que alguien se lo contará, encima se tiene que reír, porque más divididos, por cuestiones estúpidas, no podemos estar.

Ya no entro en que se use a los hijos de nadie para cargar contra la propiedad (mi más sincero apoyo a Julio Insa, mi amigo y mi maestro, y a su hijo), porque eso es perder el norte de forma vergonzosa. Si no entendemos que lo realmente importante para el Valencia es lo que es, y que eso no tiene nada que ver con otra cosa que no sea ganar y tocar la gloria, seguiremos muy perdidos. Y tranquilos, que la semana que viene hablaremos de la gran solución para el club a nivel societario, que tengo claro que no va a gustar, pero eso es como yo con las fotos: salgo como soy, y no como quisiera ser.