Detrás del «buen rollito» entre Bordalás y Marcelino está la tensión de un partidazo que para el Valencia CF y su entrenador va a ser el más importante de los jugados hasta la fecha. Aunque la ruta de las eliminatorias ha sido favorable, la posibilidad de verse en puertas de una final choca con las vicisitudes de la temporada, especialmente con las del último mercado de fichajes. Y precisamente por eso se trata de una oportunidad tan grande. Para un equipo del que no se discute su compromiso pero sí su fiabilidad ante rivales y escenarios de envergadura, no hay contratiempo que valga de cara a la obligación, como mínimo, de aprovechar el factor Mestalla y llegar a la vuelta con las espadas en todo lo alto. Ante el último técnico que dejó una huella imborrable, Bordalás se juega también dejar la suya. Lo hace, además, con la ventaja añadida de que en esta ocasión no hay disyuntiva posible entre ganar la Copa o clasificarse para la Champions. Con la alineación del último día y su mensaje hacia dentro y hacia fuera ha dejado claro que va con todo y de ahí que no sea de extrañar que esté dispuesto a esperar a Guillamón hasta el último momento. Es sabido de sobra que el once de hoy no será el que a él le habría gustado. Pero aun así tiene que ser el mejor posible.

Apuntes El fichaje de un director deportivo es un mensaje en toda regla de por dónde van los tiros en el Levante. Dado que el de esta temporada ya lo ha suspendido, es como si Quico se hubiese puesto a estudiar con el objetivo de presentarse al de la siguiente haciendo valer su trayectoria. Gustará o no, pero es lícito y razonable, sobre todo mientras que en la Fundación (buen detalle de Furió) las reuniones sean con aficionados en vez de con candidatos a presentar proyectos capaces de rivalizar o competir en igualdad de condiciones con el del actual presidente. Una vez se anuncie, toda la suerte a Felipe Miñambres, cuyo nombramiento coincidió con la noticia de la enésima lesión de un Campaña que siendo el mejor pagado de la historia apenas ha jugado 20 partidos las dos últimas temporadas y que se irá este verano gratis. Hay muchísimo que corregir.