Lo que son las cosas. Echando mano del calendario, tal día como hoy hace un año, estábamos viviendo la previa de una histórica semifinal de Copa para el Levante. El equipo, entrenado en aquel momento por Paco López, visitaba San Mamés para escribir una de las páginas más brillantes en la historia del club. Pocos podíamos pensar que precisamente después de esa eliminatoria comenzaba un antes y un después en el devenir de aquella plantilla y del club, un punto de inflexión negativo y con unas consecuencias devastadoras.

El 1-1 de la ida impulsaba a los granotas a una final de Copa que en el partido de vuelta se veía muy cerca tras el gol de Roger. El desenlace de aquella eliminatoria en el Ciutat conllevó una depresión de la que ya no se ha conseguido salir. La ilusión trajo una frustración no asumida.

Dejando el pasado y las nostalgias a un lado, quedan cuatro meses por delante extremadamente duros para el levantinismo. La enésima decepción vivida de esta campaña vivida en Getafe confirmó lo que para muchos ya estaba escrito hace semanas. El Levante ha bajado los brazos, se han rendido. Las palabras de Postigo así lo atestiguaron. El equipo asume su destino y desde el club, aunque no se reconozca abiertamente, también.

El Levante pide a gritos cambios de calado aunque enmarcado en una coyuntura compleja. El famoso examen a Quico cobra si cabe más incidencia en estos momentos. Está bien la apuesta por Felipe Miñambres como director deportivo pero surgen interrogantes. Si Quico Catalán no siguiera, el nuevo mandatario deberá asumir como arquitecto deportivo al todavía profesional del Celta y que seguramente ya habrá decidido por ejemplo, si cuenta o no con Alessio Lisci, qué perfil de plantilla se requiere, posibles altas o traspasos. En definitiva, una planificación que no daría pie a ese margen de maniobra, ese consenso en el que cualquier dirigente debe formar parte.

Sería un legado hecho con buena voluntad, pero con una herencia del pasado y con unas primeras líneas ya definidas. Los tiempos deben ser otros. La cúpula es lo primero que debe asentarse de una manera o de otra, y a partir de ahí, definir un proyecto, un plan que debe optimizar los plazos sabiendo desgraciadamente de antemano que el reto es construir un equipo para lograr el ascenso. Planear un hipotético buen futuro no tapa un deficiente presente.

Otra misión debe ser la de cuidar al aficionado. Comentaba hace semanas que el desarraigo social es uno de los riesgos que corre el Levante al tener todavía tantos meses por delante en una temporada tan lánguida. El levantinismo sigue vivo pero hay que escucharlo y respetarlo. Los valientes que fueron a Getafe son un claro ejemplo. Diferentes plataformas han comenzado su puesta en marcha para precisamente reflejar ese sentir del seguidor de cuna al actual Consejo. Otro fenómeno nuevo en Orriols, acostumbrado a la estabilidad en los últimos años y a la poca movilización. Por eso mismo está muy bien y hay que valorar el detalle de que ni la Fundación ni el Consejo miren para otro lado y vayan a escuchar esas voces. Nunca está de más ver las cosas desde otro punto de vista. Las decisiones absolutas ahora mismo no caben.

No quiero acabar sin destacar el movimiento que planea el Valencia Basket de tratar desde ya la renovación de Joan Peñarroya. El club tiene claro que el técnico catalán ha de seguir la próxima campaña. Ante algo tan cristalino no hay motivos para no poner en marcha la maquinaría pese a que signifique un cambio en los protocolos de estos últimos años. Enric Carbonell no escondió en su presentación que el sentir hacia la figura del entrenador es de satisfacción. Satisfacción por rendimiento y gestión. El buen hacer de Peñarroya ya ha despertado intereses de clubes pero su destino debe estar ligado a La Fonteta. La historia no puede ni debe acabar de otra manera.