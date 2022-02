Con la Copa a la vuelta de la esquina, quien más y quien menos empieza a soñar ya con las opciones de un Valencia BC que está dando motivos para creer en él. Pero quienes no pueden permitirse pensar ya en Granada son los jugadores, a quienes Peñarroya les recordó la derrota de la Fonteta para sacar quizá un plus antes de aparcar la Liga Endesa. Por más que hayan ganado diez de los once últimos partidos, la victoria en Lugo es necesaria tanto para la Liga como para no perder un ápice de confianza y es ahí donde Peñarroya quiere que se pongan «los cinco sentidos». Pero al margen de poner el foco en el Río Breogán antes que en la Copa, el técnico también marca el camino en lo que va a ser la gestión de la plantilla a partir de ahora y en su renovación. Con todos recuperados, los jugadores ya saben que tendrán que adaptarse a las rotaciones sin perder competitividad. Y respecto a su futuro en el club, es quizá el más tranquilo al respecto. Confía en su trabajo, le gusta el proyecto, se siente valorado dentro y fuera de la entidad y prefiere evitar cualquier debate al respecto. Y más aún a menos de una semana de luchar por un título que se resiste desde 1998. Paso a paso, todo llegará.