Europa es el lugar del Valencia. Mestalla no puede vivir demasiado tiempo sin jugar por el Viejo Continente. Sin ese lugar que le corresponde y que no pisa desde hace varias temporadas. Concretamente desde esa vuelta contra la Atalanta. El fútbol sin embargo está demostrando que el club no ha creado un equipo fuerte para poder competir en tres competiciones. En las últimas semanas, la realidad es que la Copa del Rey ha devorado al Valencia CF y le ha llevado a despistarse en LaLiga. El calendario, eso sí, ha tenido mucho que ver, ya que el ‘Tourmalet’ al que hacía frente el equipo de Bordalás no era tarea fácil. En cualquier caso, el cruce con el Athletic ya dejó claro en Mendizorroza que rotar para no pasar más sustos en caso de lesiones no da resultado. El ‘plan B’ está demasiado lejos. Sin Bryan o Hugo Duro, Guedes es el único futbolista capaz de imaginar algo diferente y sin un Arambarri, Soler se ve obligado incluso a jugar por dentro. El ‘10’ es otro de los perjudicados por una planificación escasa. En tiempo y forma. El uruguayo junto a Hugo Guillamón llevaría al segundo capitán a la banda en un 4-4-2 con Bryan por la izquierda y la dupla atacante arriba. Con eso y dos centrales más, el equipo sí quedaría más competitivo. Pero de momento, ni Arambarri está por Valencia. Ni Bryan está en propiedad -al menos sí cedido-, ni en la defensa se ha solucionado el problema. Y eso no quiere decir que el equipo de Bordalás no pueda ganar la Copa del Rey. Puede y ha demostrado ser competitivo. Pero la realidad es que a esta plantilla le hacen falta muchos retoques todavía. Sobre todo teniendo en cuenta que en Getafe, Cucurella tenía clara su función, Arambarri-Maksimovic la suya, e incluso Nyom era útil para el técnico alicantino. Cuestión de qué se necesita, más allá incluso del nivel. Que también influye, por supuesto.