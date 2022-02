La única culpa que tiene Bordalás es que el Valencia no esté peor de lo que está. Quizás se le fue la mano con las rotaciones (necesita jugadores frescos para su estilo de juego), quizás no acertó en los cambios, pero Bordalás no es responsable de tener la plantilla más joven de la Liga. Ni de ser el único equipo sin un mediocentro defensivo. Ni de ser el único técnico del mundo al que le han vendido a su jugador con más minutos. Ni de haber fichado un central que de momento no mejora la defensa. El Valencia va duodécimo en la clasificación. No deberíamos escandalizarnos tanto. Son las posiciones a las que la propiedad se ha abonado desde que rompió el proyecto campeón de Marcelino. Novenos hace dos años en LaLiga. Decimoterceros la temporada pasada. El problema en el Valencia no es de entrenadores. Viendo cómo funciona Meriton, aspirar a los puestos de Europa vía Liga o estar a 90 minutos de una final, como dijo Rodrigo en Ámsterdam, es "un milagro".