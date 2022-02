Lo reconozco, no soy del Valencia. Pero curiosamente, los momentos donde más cerca del murciélago me he sentido han sido en los que más de lejos lo he vivido. Mi primer recuerdo en blanquinegro es de la 03/04. Un par de meses de mudarme a España, empezamos a ver resúmenes en las noticias de ese equipo irreverente que plantaba cara al Madrid de Los Galácticos. A medida que aterricé en Valencia, crecí, me acerqué al equipo y me convertí en periodista, parte de todo eso se fue. Ahora llevo más de un año viviendo en Berlín y un par de meses celebrando los goles como un loco. Un Valencia bronco y copero me evoca a mucho de lo que me ata a mi casa, a mi familia y mis amigos. Todo parece conjurado para que el Valencia vuelva a ser un símbolo de todo lo que me representa.

Todo esto no es solo cosa mía, por supuesto. Vuelvo a descubrir valencianistas inesperados a cada story de Instagram que paso, como si hubiéramos vuelto a 2019 y nada se hubiera roto. Y está bien que así sea. El Valencia vuelve a estar en ese lugar de no favorito que se abre paso contra la lógica con el que es muy fácil sentirse identificados. A todos nos gustaría ser Hugo Duro en algún momento. Sentirte parte de una comunidad que no era la tuya, pero para la que pareces hecho a medida. Ser el tipo en el que nadie confía y dar la sorpresa jornada a jornada quién sabe si rumbo a Catar. Ni que hablar de Gayà o Soler. Nadie es profeta en su tierra... hasta que ves a un capitán jugando hasta que los músculos no dan más de sí en San Mamés o a un niño pivotando el ejército juvenil en que se ha convertido la Bordaleta. A mis amigos berlineses les hablo de cómo el Valencia amenaza a colarse entre los grandes de nuevo contra viento y marea. Igual que el Decathlon haciéndose hueco junto a Louis Vuitton en el armario de Georgina. A veces, igual que Peter Lim, me miran incrédulos viendo que la Copa del Rey tiene tan en vilo a una ciudad entera. Los problemas del Valencia pasan a un segundo plano porque la ilusión ciega a cualquiera, pero sobre todo a quien viene de una realidad tan gris. Descolgarse de la liga no importa tanto si el 23 de abril el Valencia está en La Cartuja. El Valencia viene de un partido gris en Vitoria para cerrar un 2 de 18 puntos logrados en los últimos seis partidos. Vuelta a la temida 12º plaza, ese número que se asocia con las temporadas más mediocres del Valencia que servidor ha vivido. El domingo puede dictar sentencia sobre las posibilidades de ir a Europa League vía liga: viene el mejor Barça de la temporada en Mestalla, justamente el habitante de la quinta plaza. Al Valencia no le queda otra que pelear por un sueño por muy dura que pueda ser la caída en caso de no conseguirlo. Quedar quinto en liga empieza a ser una quimera a la altura de pensar con un título cuando recién empezaba la temporada. Mejor dejarse llevar y esperar que el metal de la copa ponga cemento armado alrededor de todo este castillo de naipes que entre todos hemos creado. No queda otra.