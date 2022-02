No hay plantilla para meterse en Europa vía liga. Un día después del fiasco en Vitoria, es lo que piensan el 75 por ciento de los encuestados en nuestra web. Con el Valencia clavado en la zona Meriton, la balanza se decanta claramente en perjuicio de una planificación que habiendo estado por encima de las expectativas se es tildada de insuficiente. Aunque hay cosas como sobre todo la sangría defensiva que puede y debe mejorar, seguro, la realidad es que a Bordalás lo protege ese chaleco con el que repele la mayoría de las balas. Avisó en el mercado de verano de que «la prioridad» era un 6, insistió en el de invierno con Arambarri y hasta se habría conformado con Malsa igual que lo ha hecho con el jabato de Guillamón. Si hay que dispararle, al menos que no sea por lo que no es responsabilidad suya: el desequilibrio en la plantilla y la ausencia de futbolistas de oficio. Más allá de las cuestiones futbolísticas y de la necesidad, aunque quedan puntos todavía, de fiarlo todo a la Copa, está por ver cuál es la factura que le pasan al entrenador los mensajes con los que ha tratado de cambiar el rumbo de la temporada hace unas semanas. Pase lo que pase con el Athletic, no sería inteligente, con o sin final, abonar un terreno peligroso.

CAMBIOS Lo peor que podía pasarle al Levante ya es una realidad: el descenso virtual en la segunda semana de febrero. A partir de ahí, la presentación de Felipe Miñambres es un movimiento oportuno, sobre todo si después de ser anunciado como «director deportivo» eso significa un cambio de modelo. Lo siguiente, aunque a estas alturas habrá quien piense que no hace falta, tiene que ser que Quico aclare lo que va a hacer: si se marcha, como le piden sus críticos en público, o si cumple los dos años de mandato que le quedan, que es lo que le piden sus partidarios en privado. El proyecto del retorno a Primera ha empezado y sus pilares deben ser sólidos empezando porque no haya la más mínima duda de quién estará al frente del proyecto. Aunque el detalle de hacerlo con las peñas sea de agradecer, más cambios y menos reuniones. No es en las apariencias donde está la clave de un futuro mejor.