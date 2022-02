Voy a contar cómo arreglar «el problema» que tiene el Valencia, luego cabrearé a un sector importante del entorno, y para finalizar, pediré que me manden abonos para el año que viene. Y todo ello en una sola columna. «Hay que echar a Peter Lim», repetimos de forma impenitente y no sin falta de razón. Aunque aquí ya tenemos el primer error de base: al máximo accionista de una empresa no se le echa, se le compra, y eso es algo que no terminamos de entender. Queremos seguir aplicando los criterios del pasado, la tribuna girada al palco pañuelo en mano, y eso, con Meriton, ya deberíamos tener claro que no funciona. Y lo seguimos intentando, que me parece muy bien, siempre que tengamos claro hasta dónde llega esa vía.

Y no, no voy a entrar en el «ponlos tú», porque los aficionados estamos para sacarnos el pase (luego hablamos de esto), comprar entradas los que no lo tengan, y hacer gasto en los productos oficiales. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad de «ponerlos», que tampoco es ninguna obligación que te haga ser más o menos valencianista. Incluso existe la alternativa de ir a la ampliación de capital comprando acciones a nivel minoritario. No arregla nada, pero es a lo máximo que podemos aspirar los mal llamados seguidores de a pie.

Pero repito, el problema se arregla con dinero, y encima de otro, que sería igualmente máximo accionista. ¿Que cuánto hace falta? Pues como en cualquier proceso de este tipo, lo que pida el dueño de lo que se quiere comprar, no hay más. «Es que no lo vale», perfecto, pero eso no lo decidimos nosotros, sino Peter Lim. ¿Hay alguien en la sala que tenga un inversor dispuesto a pagar lo que le pidan para hacerse con el 90% de acciones del club? Ni soy sarcástico ni pretendo serlo, que la pregunta va muy en serio. Si la respuesta es que no, ya sabemos dónde estamos. Y por favor, dejémonos ya de llamar a los políticos, que son los que nos han metido en este lío, que tenemos una memoria de pez que da vergüenza. ¿La vía legal? Veremos lo que dicen los jueces, pero hasta entonces, estamos aquí y ahora.

Y me queda la ilusión «pija» y selectiva. Intuyo que por esto me voy a llevar más palos que por lo anterior. «Sólo tengo ilusión por la Copa, iré a Mestalla el día del Athletic y luego en Liga ya paso». Y lo dicen y siguen masticando, sin ningún tipo de rubor. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y de contar de forma pública lo que va a hacer. Lo mismo que yo lo soy de afirmar que esa actitud es de ser muy poco valencianista, de tener un estómago muy delicado, que sólo admite caviar, y que luego el pavo sin sal no lo tolera. Ser del Valencia implica serlo siempre, sin condiciones. Y si las pones es que quizá lo eres menos de lo que piensas.

Termino, aunque lo último no es por ello lo menos importante. Todos aquellos que no queráis sacaros el pase la temporada que viene, o que amenazáis con no hacerlo mientras está Meriton, podéis llamar a SUPER y dejar vuestro nombre y teléfono, que yo me los quedo todos. Para mí y para muchos valencianistas que buscan sitio en Mestalla y que no lo pueden encontrar. Aficionados que piensan, como yo, que Meriton es el gran problema, pero que por encima de todo sentimos el escudo y tenemos claro que lo primero es el club. No me apetecía hacer hoy de periodista, realmente casi nunca, y sí de valencianista diciendo lo que pienso, en todos los sentidos.