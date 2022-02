Tiene Marcelino derecho a pedir un cambio de horario. Y tiene derecho el Valencia a quejarse. A lo que no hay derecho es al agravio comparativo de LaLiga. ¿Por qué sí al Athletic Club y no al Valencia? La entidad de Mestalla pidió un cambio de horario para el Valencia-Espanyol del 31 de diciembre en Nochevieja y ni caso. Al final de la película, el único perjudicado ahora es José Bordalás. Le han quitado, así por las buenas, un día de descanso para preparar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Y todo para contentar al Athletic. ¿No era más fácil cambiar su partido y no perjudicar a nadie? Marcelino hace bien defendiendo sus derechos con uñas y dientes. El Valencia hace bien llamando y expresando su malestar a Javier Tebas. El problema es que en LaLiga hace tiempo que el Valencia no se hace escuchar. LaLiga ha contentado al Athletic creando un precedente peligroso. ¿Por qué el Valencia tuvo que jugar 3 partidos en seis días esta temporada? ¿Por qué el Valencia jugó el domingo por la mañana en Mendizorroza después del desgaste físico de la semifinal y el Athletic tuvo hasta el lunes por la noche para preparar su partido en Mallorca? Los horarios nunca llueven a gusto de todos, pero están para cumplirlos. Una vez cambiado el horario a gusto de consumidor, ahora solo vivo por y para la designación arbitral para el 2 de marzo en Mestalla. Miedo es poco.