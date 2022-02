El Valencia no abrió la boca después del arbitraje que le complica la final de Copa y ha despachado el agravio comparativo por los horarios sin vehemencia. Así que aunque lo habitual sea disparar contra la Federación y LaLiga, tal vez lo conveniente sea preguntarse porqué el club ha perdido el peso específico que tenía y sobre todo porqué tan rápido. Hay resortes que Meriton desconoce, un problema hondo que no se soluciona entrando al trapo en asuntos menores en lugar de en los importantes. Es más fácil ser valiente en Twitter pero lo que lo que ocurre en la vida real es que, a pesar de cómo Tebas se expresa sobre Lim, la relación con la patronal no es la más conveniente. Anil estuvo fuera del origen de CVC, una operación encima a su medida, y le pasó prácticamente lo mismo con Rubiales cuando el reparto de la Supercopa. Marcelino, nada que no haya tratado de hacer Bordalás, demostró que sí que conoce el terreno que pisa y el martes se apuntó un gol que ojalá no termine subiendo al marcador. Al ahora entrenador del Athletic, que ya tuvo un gesto censurable con Paco López ahora hace un año, hay que reprocharle la impertinencia de sus últimas declaraciones, pese a haber reculado después, pero no la inteligencia en la defensa de sus intereses.

Regeneración Es cierto que no despejó la incógnita, pero casi. Quico prometió que presentará un proyecto de regeneración y por ahí empieza a estar claro que se queda. Que lo lleve a cabo es necesario y condición sine qua non por encima de caras nuevas. Apuntó muchas cosas el presidente, algunas que son muy verdad y otras como la de Campaña que lo son menos aunque tenga que decirlas. Pero igual que hay que señalarlo como el máximo responsable del desastre deportivo de esta temporada, es de justicia darle la razón en que está legitimado de sobra para liderar el cambio. También salió airoso el director deportivo, aunque se pilló los dedos de manera innecesaria. A su mochila no habría que cargarle nada hasta junio a excepción de medir su valentía con Alessio, cuya continuidad nadie garantiza. Decisión importante por más que se descienda igual.