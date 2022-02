A la espera del partido de vuelta que el Athletic sigue tratando de condicionar por tierra, mar y aire, la portada de este viernes no es para esa Copa. El Valencia Basket arranca su décima participación consecutiva en una fase final, algo de lo que no pueden presumir todos los grandes. Y lo hace dispuesto a apurar sus opciones para reverdecer un éxito que fue el primero allá por 1998 con el gran Vukovic al frente. Un título al que siguieron otros pero que nunca se ha repetido. Aunque ganarlo no lleva aparejado el acceso a la Euroliga, para los taronjas se trata de una inmejorable oportunidad con la que confirmar su línea ascendente en una temporada en la que, más allá del último traspié, tan importante es que haya pasado lo peor como haber aprendido de ello. El equipo está maduro para apurar sus opciones desde una relativa posición de tapado. Relativa porque hasta los hay que lo consideran favorito. Presión añadida pero también un halago. Sobre todo hacia la figura de Peñarroya, cuya renovación tan solo tiene que partidarios.

Calma Después de la Copa de basket vendrá la de fútbol y ahí es donde el Valencia se va a jugar a una carta la temporada. De si llega o no la final y de si la gana dependerá parte de la próxima y de los nombres que han empezado a circular. Siendo pronto es posible que por alguno incluso ya se llegue tarde, aunque ahora lo que importa es primero plantar cara al Athletic, dentro y fuera del campo, y luego que Bordalás tenga a su disposición no a los que están por llegar sino a los que siguen aquí. Felipazo Ha entrado con buen pie el director deportivo, oxígeno en vena y con un contundente compromiso que le ha llevado a bajar al vestuario y tomar parte para bien en un objetivo que él viniendo de fuera considera más factible que los que están dentro. Ojalá. Que haga lo que crea, que Quico respete lo que diga y que jueguen solo los más comprometidos. Endavant No podía estar en mejores manos Llaneza que en la de los profesionales de La Fe. Así que toda la fuerza y ánimo.