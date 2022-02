El Valencia Basket abre este viernes una nueva participación en la Copa del Rey. Un torneo tan ilusionante como cruel, un torneo que aporta un trofeo por el camino más corto, un torneo que te deja en el vacío con un mal día, un torneo que no entiende de favoritos, un torneo tan exigente como precioso en el que solo uno de los ocho equipos participantes sale con una sonrisa. El resto más pronto o más tarde vuelven a casa con su frustración y esperando repetir al año siguiente. Hay que darle valor a que el Valencia Basket participe por décimo año seguido. Baskonia, Unicaja o Gran Canaria, tendrán que volverlo a ver desde casa.

El equipo taronja está necesitado de actualizar su palmarés copero. Cada edición aleja más el espacio temporal de aquel mágico lunes de 1998 en el que un equipo dirigido por el ingeniero de minas Miki Vukovic, superó al Joventut del ‘antipático’ Alfred Julbe en el mítico pabellón Pisuerga para levantar el primer trofeo del club. Desde ese momento, han habido cuatro finales más en las que el título se ha resistido. Y es que la Copa trajo la gloria pero también ha sido alguna vez una fuente de decepciones. En la campaña 2003-04, en la que quizás el Valencia Basket se presentaba con la mejor plantilla de la historia, zozobró a las primeras de cambio ante el anfitrión Caja San Fernando. Ese bloque dirigido por Paco Olmos contaba con Oberto, Tomasevic o Rigaudeau, un equipazo. Mucho más recientemente, en A Coruña 2016 ante el Gran Canaria se vivió otro adiós prematuro tras una racha triunfal con Pedro Martínez que quedó frenada de cuajo. En otras, como la última, sirvió de estímulo para hilvanar una racha de triunfos en Europa que dejó el Top8 muy cerca.

Es cierto que la Copa del Rey no da el gran premio de jugar la Euroliga pero es un título puro y duro y es un torneo que encandila al aficionado. Pionera en su creación, la ACB ha sido fuente de inspiración en el resto de ligas de Europa. Un buen aficionado al baloncesto debe haber vivido in situ al menos una fase final de Copa. Juntar en un mismo recinto a ocho aficiones distintas es una atmósfera inigualable. Las actividades paralelas que en torno a ella se crean destilan el deporte de la canasta en su estado más puro. Ojeadores de la NBA, medios de todo el mundo, reuniones de clubes con agentes, fichajes y traspasos...todo cabe en la Copa. Uno de los ejemplos más cercanos fue la contratación de Luke Sikma por parte de Valencia Basket en un hotel de Gran Canaria en 2015. Calderón, Gasol, Scola, Nocioni, Ricky Rubio, Claver, Rudy o Tavares ratificaron en el torneo su salto al otro lado del Atlántico.

La Copa de este año es en Granada. Pese al predominio actual del fútbol, la ciudad andaluza fue una plaza fija hace muy poco en la ACB. El ya extinto Oximesa Granada fue rival del Valencia Basket durante muchos años. Jugadores carismáticos y con pasado taronja como Jesús Fernández, miembro de la plantilla del Pamesa Valencia del 98, Sandro Abbio, Jon Stefansson, Paraíso o Fabón fueron algunos ilustres que marcaron la edad de oro de un club ahora mismo refundado y que pelea por volver a la élite.

Para el Valencia Basket la Copa llega en buen momento. El traspié en Lugo debe ser tomado como un aviso. Esa derrota se podrá enmendar más adelante, pero ante UCAM no habrá que dar ninguna concesión. No habrá un mañana si no se saca adelante el hoy. La plantilla está ávida por ganar. Peñarroya tiene en su mano actualizar su palmarés copero en su faceta como entrenador después de que en 1996 lograra el título como jugador cuando era integrante de aquel Manresa que con un tiro en la bocina de Joan Creus tumbó al poderoso Barcelona en Murcia. Buen ejemplo al que aferrarse para demostrar que no hay nada imposible, y menos en la Copa. Pasar a color la fotografía de la Copa de Valladolid vuelve a estar en la mano. El partido a partido, la clave. Ojalá Granada sea la nueva tierra santa taronja.