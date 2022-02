Ganas no me faltan, pero no me ensañaré con el Dani García este. Bastante ridículo ha hecho ya el futbolista del Athletic por su ignorancia del fútbol español y la falta de respeto a una leyenda valencianista como Don Ricardo Arias. ¿Se imaginan a Gayà, Soler o Guillamón ninguneando a mitos como Iríbar o Zarra? Es imposible. No lo verán nuestros ojos. Mestalla pondrá en su sitio a Dani García. Como hizo con Juan Cala. Se ha retratado a sí mismo. No merece más letras. El gran desprecio para mí ha sido el del Athletic. Me entristece que una institución centenaria como el Athletic no se haya disculpado públicamente con Arias. Me lo tomo como la confirmación de que esta semifinal se les ha ido de las manos. Cuánto despropósito junto en una semana. Con Arias han tocado fondo. Nada duele más al valencianismo que toquen a sus mitos. Y el Athletic ha traspasado una línea prohibida.

Hizo bien el Valencia saliendo en defensa de Ricardo en redes sociales, pero que nadie olvide que Arias respondió al presidente del Athletic y a las críticas que llegaban desde Bilbao porque Anil ni nadie del club (Corona) lo hizo antes. Lo del Athletic es indigno. Lo del Valencia es un drama.