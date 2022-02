La geoestrategia futbolera señala que los seguidores del Valencia deben ser primero antimadridistas y después antibarcelonistas. Por este orden. Luego se pueden elegir la medalla de bronce y el resto de diplomas olímpicos. La tercera plaza de ese podio se la disputan ahora el Sevilla y el Atlético, pero hubo un tiempo donde el Deportivo era fijo. A partir de ahí ya son respetables todas y cada una de las fobias y filias. Las mías son públicas y cercanas.

La excepción de felicidad de este casi decenio negro de Meriton fue la final de Sevilla ganada al Barça de Messi. La octava Copa para Mestalla fue una noche inolvidable, aquel 25 de mayo de 2019 en el Villamarín. Lo que más recuerdo de aquel 1-2 fue una frase totémica de mi amigo Voro cuando nos vimos a la salida del estadio. «El valencianisme s’ha renovat per a vàries generacions».

Cierto que tras aquel sueño de primavera donde creímos que los de Lim por fin habían entendido dónde estaban, entramos en un túnel donde todavía no se ve la luz de salida. Ilusionados de nuevo con el reencuentro de Marcelino García Toral en las semifinales en el banquillo visitante, llega Ferran Torres con el Barça de Xavi Hernández. Ya hemos visto algunos futbolistas valencianos formados en Paterna con la camiseta azulgrana, así que estamos vacunados.

Pero viceversa también. Como ahora Ilaix Moriba, un centrocampista poderoso con mucha proyección y muy implicado a pesar de las pocas semanas que lleva a las órdenes de Bordalás. Tiene una oportunidad perfecta para ser el jefe de la sala de máquinas blanquinegra. El ‘23’ ha venido con muchas ganas a Mestalla. Tiene una técnica depurada, es hábil y una buena concentración. Además, demuestra una actitud colectiva que ya me gustaría ver en Guedes, por ejemplo.

El partidazo de mañana debe servir para aprovechar los grandes titubeos del equipo rival en fase de construcción, y confirmar que el grupo de Bordalás afronta el tramo final de la temporada con alguna expectativa de premio. Ya se sabe que Europa está más cerca vía copera, pero no hay que desatender el campeonato de la regularidad.

Sobre el desaguisado de la directiva de Lim no me apetece hablar en la víspera de un clásico mediterráneo con tantos ingredientes buenos. La falta de alguien al volante en el tema del cambio de los horarios antes de recibir al Athletic resulta insultante. Sobre la falta de proyecto del nuevo estadio de Meriton, estaban avisados. Si se han reído de la afición del Valencia, ¿por qué no iban a hacer lo mismo con el Ayuntamiento y la Generalitat?