El partido de este domingo cierra el círculo. Desde esa visita al Athletic en San Mamés, el conjunto de Mestalla no ha pisado su estadio. Su casa. Y es ahí donde los jugadores deben notar desde el minuto 1 que tienen a muchas personas detrás remando después del ‘ninguneo’ desde Bilbao. Es una realidad. Es incomprensible ese «dos no pelean si uno no quiere» de Marcelino García Toral.

Por mucho que esté jugando su partido en rueda de prensa. Por mucho que ahora esté en el Athletic y defienda lo suyo. Entiendo que lo haga y no critico que esté ‘a muerte’ con el club que le paga y con su escudo actual, pero hay formas y formas. Entiendo que juegue su eliminatoria, que provoquen los jugadores y hasta que tire ‘recaditos’. Pero no el victimismo que se está vendiendo desde San Mamés. Y no hablo de su afición, impecable en muchos sentidos. Al final es comprensible ciertas actitudes, si se entendían en Valencia hay que hacerlo cuando está en el otro barco, pero no se puede jugar al ‘tú tienes la culpa’.